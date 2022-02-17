БОР о Лукашенко: Деменция дает о себе знать 8 17.02.2022, 15:06

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фото: ТАСС

Новые «чык-чырыки» от диктатора.

Telegram-канал «Белорусское объединение рабочих» прокомментировал новое выступление Лукашенко на военных учениях:

— Как мы и писали ранее, шкловский «дементор» (от слова деменция) не заставил себя долго ждать и выдал свежий стендап прямо с полей. Вот некоторые скетчи:

— с военной точки зрения нет смысла тратить деньги на создание баз РФ в Беларуси;

— будут закупать в России современную технику и рассчитывать на "подарок" отдельных образцов;

— решение вопроса о признании «ДНР» и «ЛНР» будет совместным с Россией и взаимовыгодным;

— если Запад не перестанет атаковать и переворачивать Беларусь — «он будет вечным президентом»;

— американцы должны признать, что у них никчемная разведка;

— в Канаде и Мексике наших вооруженных сил нет;

— завтра обсудят с Путиным дальнейшие действия совместной группировки войск.

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