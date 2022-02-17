закрыть
17 февраля 2022, четверг, 16:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

БОР о Лукашенко: Деменция дает о себе знать

8
  • 17.02.2022, 15:06
  • 7,884
БОР о Лукашенко: Деменция дает о себе знать
фото: ТАСС

Новые «чык-чырыки» от диктатора.

Telegram-канал «Белорусское объединение рабочих» прокомментировал новое выступление Лукашенко на военных учениях:

— Как мы и писали ранее, шкловский «дементор» (от слова деменция) не заставил себя долго ждать и выдал свежий стендап прямо с полей. Вот некоторые скетчи:

— с военной точки зрения нет смысла тратить деньги на создание баз РФ в Беларуси;

— будут закупать в России современную технику и рассчитывать на "подарок" отдельных образцов;

— решение вопроса о признании «ДНР» и «ЛНР» будет совместным с Россией и взаимовыгодным;

— если Запад не перестанет атаковать и переворачивать Беларусь — «он будет вечным президентом»;

— американцы должны признать, что у них никчемная разведка;

— в Канаде и Мексике наших вооруженных сил нет;

— завтра обсудят с Путиным дальнейшие действия совместной группировки войск.

Подписывайтесь на Тelegram-канал БОР - Белорусское объединение рабочих.

популярное за неделю

Мнение

Похабный мир Славы Суркова
Похабный мир Славы Суркова Леонид Невзлин
Гамбит диктатора
Гамбит диктатора Гарри Каспаров
Большой секрет бункерного типа
Большой секрет бункерного типа Владимир Халип
Ковид надежды нашей
Ковид надежды нашей Ирина Халип