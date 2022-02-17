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Цена физической нефти в Европе подскочила выше $100

  • 17.02.2022, 15:25
Цена физической нефти в Европе подскочила выше $100

Рынок не поверил, что возможность вторжения России в Украину миновала.

Пока рынок фьючерсов на нефть набирается сил, чтобы, может быть, двинуться к отметке 100 долларов за баррель, реальные поставки физического сырья в Европе уже идут по трехзначным ценам, пишет finanz.ru.

Котировки Dated Brent - самого важного нефтяного маркера в мире, к которому привязана стоимость каждого барреля, приходящего в европейские страны, - в среду, 16 февраля, пробили 100-долларовую отметку.

На фоне напряженности вокруг Украины и страхов, что оборвутся поставки из России, Dated Brent прибавил 3,14 доллара и достигал 100,79 доллара - максимального значения с 4 сентября 2014 года, сообщает Platts.

Реальная нефть премиальных сортов, легкая и с низким содержанием серы, стоит еще дороже.

Так, например североморская марка forties продавалась с наценкой в 3,29 доллара к Dated Brent (то есть дороже 104 долларов). Еще в начале начале января этот стоит торговался со скидкой в 26 центов к Brent, то ситуация изменилась на фоне растущего спроса и опасений дефицита.

Легкая нигерийская нефть Bonny Light продавалась 16 февраля с премией 1,85 доллара к Dated Brent (то есть дороже 102 долларов). Примерной такой же оказалась цена на американскую сланцевую нефть US Bakken: ее поставки обходились на 1,8 доллара дороже Dated Brent, хотя прежде осуществлялись со скидкой.

Российская нефть Urals пока не пробила трехзначный барьер, хотя и подошла к нему на расстояние меньше 1%. По данным Argus, поставки в Средиземноморье стоили в четверг 99,14 доллара за бочку, оформив новый максимум с 2014 года.

«Рынок безусловно пока не поверил, что напряженность между Россией и Украиной позади, - отмечает аналитик ING Уоррен Паттерсон. - Премии за риск, заложенные в цены остаются высокими, в то время как Запад ставит под сомнения декларации России об отводе войск».

Этим объясняется и то, что Urals начала отставать в цене от других сортов и сейчас торгуется со скидкой к Brent, говорит Паттерсон: «Покупатели опасаются выбирать российскую нефть из-за неопределенности».

Геополитические риски ударили по нефтяному рынку в тот момент, когда он уже был уязвим: глобальный спрос превышает предложение, а разница покрывается за счет коммерческих хранилищ, запасы в которых упали на 600 тысяч баррелей в пиков пандемии и находятся на минимума почти за 8 лет.

Запасы на крупнейшем в США хабе в Кушинге (штат Оклахома) и вовсе приблизились к критической отметке, а для этого времени года - рекордно низкие за 13 лет: они составлят 25 млн баррелей, при том что для оптимальной работы хранилища нужно не менее 20 млн в емкостях.

О дефиците физической нефти свидетельствует и «экстремальная бэкводрация» фьючерсов, отмечает отмечает аналитик Commerzbank Карстен Фритш.

Так, контракты на апрель - ближайший месяц поставки - стоят на 2 доллара дороже, чем на май (рекорд с 2018 года). А разница между майскими и июньскими фьючерсами - максимальная с 2007 года, отмечает Bloomberg.

Участники рынка готовы платить значительную премию за нефть, которая может быть поставлена в ближайшее время», - констатирует Фритш.

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