закрыть
17 февраля 2022, четверг, 16:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Власти запаниковали из-за того, что учителя усердно выполняют задания пранкеров

2
  • 17.02.2022, 15:38
  • 2,406
Власти запаниковали из-за того, что учителя усердно выполняют задания пранкеров

«Ябатек» снова разыграли.

Официальные власти Беларуси забеспокоились после того, как неизвестные пранкеры организовали в белорусских школах несколько удачных флешмобов с участием учителей, сообщает «Белсат».

Так, начальник отдела культуры Сморгонского райисполкома Татьяна Ражева рассылает подчиненным обращение, в котором пытается предотвратить организацию массовых мероприятий в «поддержку референдума».

Чиновница предупреждает о рассылке фальшивых писем от имени руководителей «Белой Руси» в первички Минской области, в которых говорится о необходимости участия «в массовых мероприятиях на центральных площадях населенных пунктов». Сообщения приходят на электронную почту учреждений и предприятий, а также в личные мессенджеры.

«Никаких массовых мероприятий в виде митингов, шествий, пикетов в поддержку референдума мы не организовываем», – уверяет подчиненных Татьяна Ражева.

Также и телеграм-канал Государственного агентства БелТА сообщает о письмах, которые рассылают от имени Фонда мира с просьбой сфотографироваться с «оппозиционными лозунгами» – за мир с Украиной и против войны.

«Вчера такие письма приходили от имени «Белой Руси»», – пишет БелТА.

Что делали пранкеры?

16 февраля в телеграм-каналах появились фотографии того, как сотрудники белорусских учреждений образования участвуют в предложенном пранкерами флешмобе, посвященном «референдуму».

Ее авторы разослали руководителям учреждений образования письма от имени «Белой Руси» с предложением поучаствовать во флешмобе «Защитим референдум».

По словам авторов письма, первые ответы с фото они получили уже через 20 минут после отправки писем.

В начале февраля подобные письма пришли в одну из школ Минска. Тогда пранкеры, назвавшись «координаторами диалоговых площадок», написали письмо о необходимости организовать на базе школы «диалоговую площадку по обсуждению изменений в Конституцию».

Директор школы выполнила задание, а фотоотчет отправила на фейковую почту. Также на фото были председатель профсоюзной первички, председатель первички «Белой Руси», секретарь БРСМ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Похабный мир Славы Суркова
Похабный мир Славы Суркова Леонид Невзлин
Гамбит диктатора
Гамбит диктатора Гарри Каспаров
Большой секрет бункерного типа
Большой секрет бункерного типа Владимир Халип
Ковид надежды нашей
Ковид надежды нашей Ирина Халип