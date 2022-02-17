Власти запаниковали из-за того, что учителя усердно выполняют задания пранкеров 2 17.02.2022, 15:38

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«Ябатек» снова разыграли.

Официальные власти Беларуси забеспокоились после того, как неизвестные пранкеры организовали в белорусских школах несколько удачных флешмобов с участием учителей, сообщает «Белсат».

Так, начальник отдела культуры Сморгонского райисполкома Татьяна Ражева рассылает подчиненным обращение, в котором пытается предотвратить организацию массовых мероприятий в «поддержку референдума».

Чиновница предупреждает о рассылке фальшивых писем от имени руководителей «Белой Руси» в первички Минской области, в которых говорится о необходимости участия «в массовых мероприятиях на центральных площадях населенных пунктов». Сообщения приходят на электронную почту учреждений и предприятий, а также в личные мессенджеры.

«Никаких массовых мероприятий в виде митингов, шествий, пикетов в поддержку референдума мы не организовываем», – уверяет подчиненных Татьяна Ражева.

Также и телеграм-канал Государственного агентства БелТА сообщает о письмах, которые рассылают от имени Фонда мира с просьбой сфотографироваться с «оппозиционными лозунгами» – за мир с Украиной и против войны.

«Вчера такие письма приходили от имени «Белой Руси»», – пишет БелТА.

Что делали пранкеры?

16 февраля в телеграм-каналах появились фотографии того, как сотрудники белорусских учреждений образования участвуют в предложенном пранкерами флешмобе, посвященном «референдуму».

Ее авторы разослали руководителям учреждений образования письма от имени «Белой Руси» с предложением поучаствовать во флешмобе «Защитим референдум».

По словам авторов письма, первые ответы с фото они получили уже через 20 минут после отправки писем.

В начале февраля подобные письма пришли в одну из школ Минска. Тогда пранкеры, назвавшись «координаторами диалоговых площадок», написали письмо о необходимости организовать на базе школы «диалоговую площадку по обсуждению изменений в Конституцию».

Директор школы выполнила задание, а фотоотчет отправила на фейковую почту. Также на фото были председатель профсоюзной первички, председатель первички «Белой Руси», секретарь БРСМ.

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