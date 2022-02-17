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Голый газовый король продолжает свое позорное дефиле

  • Александр Коваленко, sprotyv.info
  • 17.02.2022, 15:54
Голый газовый король продолжает свое позорное дефиле

Чем дольше оно длится, тем больше теряет его страна.

На пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова продолжать транзит газа через Украину после 2024 года при условии рентабельности этих поставок и исправности самой украинской ГТС.

В свою очередь, слова Владимира Путина прозвучали на фоне сохраняющегося российской стороной энергетического шантажа Европы и регулярных ЧП на самой же российской ГТС. В частности, ежесуточные поставки российского газа в ЕС составляют менее 280 млн кубометров. В свою очередь, в феврале 2021 года эти поставки составляли более 400-420 млн кубометров в сутки.

На сегодняшний день Россия, в попытке давлением и шантажом добиться от ЕС снятия энергетических директив с трубопровода «Северный поток-2» и ускорить его сертификацию, выполняет исключительно долгосрочные контракты, которые, к слову сказать, завершаются именно к 2024-2025 году.

Между тем, коротко-срочные и долгосрочные контракты уже полностью взяли на себя поставщики из Норвегии и США. Фактически, поставки СПГ из США в пиковые моменты даже превышали ежесуточные поставки природного газа из России.

Но, даже не о том речь.

Путин говорит о транзите через Украину после 2024 года в некой гипотетической форме — может быть, а может и не быть. Но при этом Путин прекрасно понимает, что без транзита через Украину Россия никогда не сможет вернуться в лидеры поставщиков газа в ЕС. Даже если «Северный поток-2» будет запущен.

Но, главное все же это слово – если.

Разумеется, трубопровод строился для того, чтобы быть запущенным, неважно в каком году и неважно при каких обстоятельствах, но важно то, что излом 2021/2022 годов показал, насколько зависимость от этого трубопровода опасна для Европы. Так собственно, стоит ли его запускать вообще, если, например, к 2024 году аналитики прогнозируют переизбыток предложений на рынке СПГ?

Именно благодаря действиям Путин и Ко в Европе все больше склоняются к надежному партнерству с США и другими поставщиками газа, а не нестабильной Россией. Это, в некотором смысле, оставляет Германию и ее газовый лоббизм наедине с самой собой, что уже в определенном смысле подрывает то, что спорно, но можно назвать европейской гегемонией.

А потому, Владимиру Путину самое время думать не про ГТС Украины, а про то, что своей недальновидной деятельностью и откровенной авантюрой, он лишил страну половины перспективного рынка, замены которому Москва в ближайшее время найти не сможет. И не стоит вспоминать про Китай, рынок, для российского газа которого не перспективен, а в ряде случаев – убыточен для самой же России.

И попытки России сохранить лицо при плохой игре очень сильно напоминают историю про “голого короля”. Вот только как долго продлится дефиле голого короля, никто точно сказать не может. С другой стороны, чем дольше оно длится, тем позорнее выглядит король.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко, sprotyv.info

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