закрыть
17 февраля 2022, четверг, 17:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси завтра сохранится оранжевый уровень опасности

  • 17.02.2022, 16:00
  • 1,040
В Беларуси завтра сохранится оранжевый уровень опасности
фото: charter97.org

Какая погода ждет белорусов 18 февраля.

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 18-19 февраля из-за сильного ветра, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу, 18 февраля, будет облачно с прояснениями. Над большей частью страны пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром местами ожидается слабый гололед. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер прогнозируется западный 6-11 м/с, с порывами до 14 м/с, местами, а по западу во многих районах, — до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3, днем — 2-8 градусов тепла.

В субботу, 19 февраля, ночью во многих районах ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с, утром и днем — до 17-24 м/с, в юго-западных районах местами порывы ветра будут достигать 25-28 м/с.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Похабный мир Славы Суркова
Похабный мир Славы Суркова Леонид Невзлин
Гамбит диктатора
Гамбит диктатора Гарри Каспаров
Большой секрет бункерного типа
Большой секрет бункерного типа Владимир Халип
Ковид надежды нашей
Ковид надежды нашей Ирина Халип