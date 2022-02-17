Выходи скорее 1 Ирина Халип

17.02.2022, 16:09

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Ирина Левшина

Мы часто забываем о тех, кто просто безвинно и достойно сидит.

-- А кто это поет? – спросила я на первом курсе, глядя на изумительно красивую девчонку с гитарой. (Голос у нее был высокий и звонкий. Очень сложно на самом деле управлять таким голосом и не сорваться на «пионервожатскую» звонкость. Эта девчонка пела потрясающе. И выглядела тоже потрясающе: своей ломкостью она была похожа на иероглиф.)

-- А это Ирка Капустина, - ответили мне.

-- Красивая какая…От парней, наверное, отбоя нет? – мы, первокурсники, смотрели на всех, кто старше, как на небожителей, даже если это были второкурсники.

-- Ты что, она Леву ждет, он в Афгане служит.

Лева – это Игорь Левшин. Он учился на курс старше Ирки Капустиной и, по-моему, единственный на журфаке был призван в Афганистан. Тогда студентов после первого курса забирали на срочную службу. К счастью, Игорь вернулся целым и невредимым. Они поженились, Капустина стала Левшиной, у них родилась замечательная дочь. Но оказалось, Игорь вернулся живым из Афгана, чтобы погибнуть в 35 с небольшим лет – однажды ночью, когда возвращался из командировки, на него напали. Ирка обнаружила мужа утром, когда вышла с собакой. «Скорая», впрочем, успела, Игоря прооперировали, а потом – тромб. Ирка стала вдовой.

Спасала работа. Практически всю жизнь на одном месте – в «БелаПАНе». Пришла репортером, стала главным редактором, но не изменилась ни в отношении к людям, ни в отношении к профессии. Летом прошлого года она знала, что может сесть в тюрьму. Но не уехала и еще успела помочь многим журналистам. Это у нее, впрочем, было всегда, не только перед арестом. Кажется, сейчас это называется по-модному «хелпингом». Она помогала всем и всегда. Помню, когда моего мужа таскали по этапам неделями и месяцами, и никто не знал, где он и жив ли вообще, Ирка звонила мне регулярно и рассказывала, куда отправила запросы, куда позвонили журналисты, какие ответы им пришли или звучали, что дальше они собираются делать, чтобы все-таки пробить эту стену и получить внятную информацию. Хотя могла бы и не звонить – все, что делали ее коллеги, я видела в ленте новостей. Впрочем, что значит «могла и не звонить» - это не про Левшину.

За Ирой пришли 18 августа прошлого года. Обвинили в руководстве экстремистским формированием. Сегодня ровно шесть месяцев со дня ее ареста. Она сидит негромко, не делает заявлений и не раздает интервью из-за решетки. А мы все время ищем информационные поводы и часто забываем о тех, кто просто безвинно и достойно сидит.

Ирка, мы все тебя помним. Выходи скорее.

Ирина Халип, «Фейсбук»

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