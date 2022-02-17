Лукашенко заявил, что часть российских боеприпасов останется в Беларуси 11 17.02.2022, 16:22

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Илюстрационное фото: ТАСС

Диктатор ожидает подарка от «старших братьев».

Александр Лукашенко заявил, что часть завезенных на территорию Беларуси в ходе учений российских боеприпасов будут оставлены на территории республики. Об этом в четверг, 17 февраля, сообщает агентство БелТА.

Также он заявил о планах обновления военного парка техникой "старших братьев".

"Мы договорились (откровенно вам говорю, хоть должен был уклониться от ответа на этот вопрос): если нам нужны какие-то боеприпасы, чтобы их не таскать туда-сюда, мы их оставим здесь. Что касается техники. Я сегодня посмотрел: есть несколько видов перспективной техники, которая нам нужна. Искандер и не только. Мы будем эту технику закупать, и в качестве подарка получим от своих старших братьев", - сказал Александр Лукашенко.

При этом он отметил, что в Беларуси нет необходимости создавать российские военные базы.

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