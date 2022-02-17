Польский парламентарий: Европа — это не Диснейленд для олигархов 2 17.02.2022, 16:26

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Адриан Зандберг

Фото: Paweł Wiszomirski, CC0, ed. KP

Пора заняться российскими активами.

Российская элита должна получить сигнал, что ей в Европе не рады, заявил польский парламентарий Адриан Зандберг в интервью Krytyka Polityczna (перевод - inosmi.ru). Он предлагает отрезать российских олигархов от роскошных вилл, яхт, эксклюзивного образования в Европе и перестать использовать российские деньги в западных экономиках. Только так можно обуздать Москву, считает политик.

— В последние недели напряженность в Европе возросла, все следят за сообщениями с российско-украинской границы. Вы говорите, что существует простой метод, позволяющий усмирить Россию. О чем речь?

— Решение очевидно. Российские олигархи имеют на территории Европейского союза и демократических стран в целом огромные активы. Они владеют резиденциями, виллами, яхтами, потому что, представьте себе, им больше нравится проводить время не на родине, а в Европе.

— То есть нужны экономические санкции, направленные против элиты. Что конкретно вы предлагаете? Арестовать европейскую недвижимость лиц, связанных с российским режимом? Закрыть яхтам доступ к Сен-Тропе и посоветовать им отправиться в живописное Баренцево море? Запретить учить детей в западных вузах, закрыть счета?

— Нет никаких причин, чтобы Европа выступала парком развлечений для людей, которые угрожают миру. Это не только вопрос блокирования доступа к шикарным домам, яхтам и эксклюзивному образованию. Речь идет также о присутствующих в экономике западных стран российских деньгах, полученных зачастую путем ограбления общества. Россияне зарабатывают здесь миллиарды, это слон в гостиной, которого мы игнорируем.

— Почему эта тема не обсуждается?

— Потому, что представители экономических элит связаны друг с другом. Существует масса связей между российскими олигархами и деловыми кругами Европы и США. Если бизнес считает какую-то тему неудобной, в свободных СМИ о ней говорят редко. В моей идее нет ничего нового, уже давно известно, что можно сделать, чтобы оказать на Россию реальное давление, однако, не было соответствующей политической воли.

— Существует ли шанс, что такой шаг настроит олигархов и российские элиты против Путина?

— Российские элиты должны получить четкий сигнал, что Европа не потерпит империализма и агрессии. Как они на него отреагируют, зависит от них самих. Кризисы, в частности, разворачивающийся у границы Украины, заставляют задаться вопросом, всерьез ли мы говорим о том, что считаем ценностями мир, права человека, демократию, или все это пустые слова. Если после тяжелых трудов по разрушению мира в Европе российские "шишки" летят расслабиться на европейские лыжные курорты — это выглядит, как пародия, ослабляющая Европу.

— Свободный рынок.

— В Польше часто говорят, что вся проблема в немецких политиках. Мне кажется, в этой области как раз что-то начало меняться, достаточно сравнить, что они говорили десятилетие назад, и что говорят сейчас. По ним видно, какие царят настроения. Кто верно служит России, так это деловые круги, и пора начать говорить о том, почему так происходит, какие деньги находятся в Европе, и какими последствиями это для нас всех оборачивается.

— Ярким примером здесь выступает "Северный поток — 2"?

— Речь не только об энергетике. Существуют технологические, туристические, промышленные, занимающиеся недвижимостью компании... Но, конечно, энергетика имеет ключевое значение. Европе следует обрести независимость от России. На мой взгляд, существует лишь один способ: создание европейской программы развития ядерной энергетики. Здесь можно действовать только сообща, ведь топливное лобби будет сопротивляться, использовать аргументы о разном уровне развития членов е.

— Мы наблюдали это в Польше, США, на конференции ООН по изменению климата.

— Альтернатива — углубление зависимости от газа. Наши климатические цели будут отодвигаться все дальше в будущее. Россияне не случайно вкладывают деньги в радикальные правые силы: те рассказывают о климате разную чушь и умело играют на вполне понятных опасениях людей, которые боятся, что не смогут расплатиться за электроэнергию и отопление.

Если мы не хотим, чтобы энергетическая трансформация разрушила демократию в Европе, нам придется внедрять эту программу солидарно, гораздо более солидарно, чем сейчас. Также нужно отказаться от предубеждений против атомной энергетики, которые на протяжении многих лет, признаем честно, существовали в том числе в левых кругах.

— Это станет для России ударом?

— Это позволит нам не раздумывать каждую зиму, перекроет или не перекроет Кремль вентили. Россия — вымирающая, страдающая от неравенства страна, зависящая от технологий, время которых подходит к концу. Европа поддерживает статус-кво, импортируя оттуда ископаемое топливо. Изменения в этой сфере наверняка станут для России шоком и, возможно, поспособствуют каким-то политическим изменениям.

— Или подтолкнут российское руководство искать опору в ком-то другом.

— Так уже происходит. Недавно Владимир Путин и Си Цзиньпин сделали заявление, в котором признали за авторитарными режимами право на уничтожение демократических движений и дали понять, что им глубоко наплевать на ценности, закрепленные в Уставе ООН. Если кто-то думает, что прикармливание российских олигархов предотвратит появление союза автократов, его ждет разочарование.

— Не подтолкнет ли такое заявление и растущая мощь Китая российских олигархов перевести свои активы именно в эту страну? Возможно, китайские "салоны" окажутся более престижными?

— Вкладывать деньги в открытые экономики стран Европы было не так сложно, Китай гораздо более закрыт. Кроме того, отношения между Россией и Китаем имеют ассиметричный характер, эти страны не смогут заключить союз равных.

Мир меняется, Европа не будет находиться в его центре. Пекин невероятно усилился, американцы сосредотачивают внимание на Тихоокеанском регионе, но это еще не повод, чтобы отбрасывать приверженность демократии и правам человека. Наоборот, такая ситуация лишь повышает ответственность Европы.

Именно от нас, европейцев, зависит, устоят ли в мире демократия и права человека или будут раздавлены авторитарными режимам, олигархами, правыми популистами. Капитализм, вопреки существующим иллюзиям, может прекрасно существовать и без демократии.

— Не служат ли эти виллы на Лазурном берегу, школы в Лондоне, горные резиденции своего рода страховым полисом для Европы? Россия ведет военные игры в разных местах, но Запад может спать спокойно. Швейцарии во время войны не грозила опасность как раз из-за хранившихся там денег.

— Диснейленд для олигархов — никакая не страховка. Россия превратилась сейчас в региональную державу. Кремль способен досаждать соседям, но о завоевании Европы может лишь мечтать. Что наносит реальный вред, так это зависимость экономики, заимствование нездоровых общественных моделей и то, что многие европейские миллиардеры с завистью смотрят на своих российских коллег.

Россия — пример того, как неравенство разрушает демократию. Дело не в каких-то особых свойствах россиян. Сосредоточение экономической власти в руках горстки людей всегда таит в себе опасность. Российские олигархи не случайно держатся поближе к режиму, и не случайно Кох или Маск по другую сторону океана поддерживают антидемократические движения.

Хотим ли мы жить при стабильной демократии? Если да, нужно остановить рост неравенства. То, что у кого-то лежат на счетах миллиарды, еще не значит, что его следует гладить по головке, в особенности, если деньги он приобрел, грабя собственную страну, а используются они во вред нам.

— Есть ли у Европы необходимые инструменты?

— Нужно отказаться от наивной веры в то, что собственность олигархов священна. Перед нашим разговором мне попалось высказывание профессора Бальцеровича (Leszek Balcerowicz). Его возмутили мои слова о том, что доходы бизнеса нельзя ставить выше прав человека. Пока мы не распрощаемся с таким образом мысли, мы будем беспомощны перед диктатурами.

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