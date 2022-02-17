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Лишний персонаж

  • Telegram-канал «Ник и Майк»
  • 17.02.2022, 16:37
  • 2,262
Лишний персонаж

Синепалый очень сильно хочет затащить старшего брата на свою территорию.

Осознанно или нет, но синепалый решил подтвердить, что у него все же есть, пусть и просроченные и отсыревшие, спички от ситуации в регионе. Но самое главное - нет денег. И здесь действительно можно выполнить любой фортель.

Признание «ЛНР» и «ДНР» на фоне того, что старший брат эту тему отложил в ящик выглядит нелепо. На фоне несостоявшихся визитов в Крым и непризнания Абхазии и Осетии это смотрится еще более забавно. Но таковы законы жанра. Накануне визита в Кремль за деньгами главное побольше обещать, забывая о том, что написано в Минских соглашениях, за которые белорусская хунта все еще пытается цепляться как последний шанс доказать свою нужность, легитимность и донорство стабильности в регионе.

Сама по себе такая риторика, предусмотрительно слитая российскими медиа, должна стимулировать усиление давления на Минск со стороны Киева, отрезая пути отступления и провоцируя новый виток обмена санкционными ударами.

Невнятные фантазии на тему российских вооружений, войск и их дальнейших перспектив - абсолютно из той же серии. За миллиард готов на все, а за 3,5 - на все вообще. С учетом отсутствия у Минска субъектности это надувание щек проигнорируют как в Кремле, так и на Западе. Они давно договариваются поверх Минска. И ряженый в советского генералиссимуса недополковник за этим столом - явно лишний персонаж.

Напомним, что вчера министр галантерейщика продавал Западу, что российские войска не останутся после учений. Песков сегодня вторил МИДу хунты, опровергая слова синепалого. Кажется, кто-то врет. Возможно, даже все трое.

Это единственное, что осталось - набросить тему и попытаться обратить на себя внимание. Может, и сработает, потому что реальных признаков серьезной деэскалации пока нет. Стороны маневрируют, оставляя себе пути отступления: американские военные продолжают прибывать в Польшу, а посольство России в Киеве сжигает бумаги. На Донбассе неспокойно. Обстрелы снизили курс рубля и доверия к словам российской стороны. Пресса активно обозначает новые даты вторжения.

Синепалый очень сильно хочет затащить старшего брата на свою территорию. Потому что каждая поездка в Кремль все больше выглядит, как визит на ковер или попрошайничество. Жози пишет, что Путин на «учения» не собирается. По целому ряду причин - от противоковидных мер и соображений безопасности до элементарной брезгливости. «Учения» можно и дистанционно проинспектировать. Очередной потерянный миллиард того не стоит.

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