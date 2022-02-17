Заместителя посла США Гормана выслали из России

Заместителя посла США Гормана выслали из России2
- 17.02.2022, 16:59
- 2,216
В американском посольстве этот шаг считают необоснованным.
Заместитель посла США Барт Горман выслан из России, заявило «РИА Новости» американское посольство.
«Россия выслала заместителя главы миссии США (DCM) в России Барта Гормана. Горман был вторым по значимости должностным лицом в посольстве США в Москве после посла и ключевым членом высшего руководящего состава посольства», — заявил пресс-секретарь дипмиссии Джейсон Ребхольц.
США считают, что высылка Россией заместителя американского посла Гормана необоснована: у дипломата есть действующая виза и срок пребывания не превысил трех лет. Об этом сообщили в посольстве.