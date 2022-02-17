Названы семь напитков, которые помогут облегчить симптомы простуды 17.02.2022, 17:02

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Холодная пасмурная погода часто идет в комплекте с заболеваниями.

Если вы заболели, очень важно пить много теплой жидкости. Делайте небольшие частые глотки каждые 10-15 минут. Слишком большое количество воды может вызвать тошноту — поэтому не торопитесь, пишет shuba.life.

Черный чай

Согласно исследованию 2003 года, черный чай является эффективным средством для укрепления иммунитета. Благодаря большому количеству теанина, флавоноидов (подобных антиоксидантам соединений) и катехинов (соединений, которые борются со свободными радикалами в организме) было доказано, что черный чай укрепляет иммунитет и помогает бороться с гриппом.

Куриный бульон

Ваша бабушка что-то знала. Куриный бульон может быть вашим лучшим оружием против простуды и гриппа (хотя эти болезни имеют некоторые очень четкие различия). Витамины и белки? Да. Гидратация? Да. Противовоспалительные свойства? Да. Свойства, которые снижают отеки? Да.

Многие исследования подтвердили различные целебные свойства этого уютного блюда. Куриный бульон способствует очищению носовых ходов, уменьшает неприятные симптомы и содержит именно те питательные вещества, которые необходимы вашему организму для борьбы с таким назойливым вирусом гриппа.

Имбирный чай

Имбирный чай является частью китайской фитотерапии более 2000 лет. Он используется не только для облегчения проблем с пищеварением и при тошноте. Обезболивающие и противовоспалительные свойства имбиря также могут помочь снять боль, возникающую при гриппе.

Соки или смузи

Свежие и замороженные фрукты содержат много воды и жизненно важных питательных веществ, которые позволят вам подкрепиться даже тогда, когда вы не можете принимать твердую пищу. Натуральные соки и смузи богаты необходимыми витаминами и минералами.

Лимонно-медовый чай

Чтобы приготовить этот целебный напиток, просто нагрейте немного воды, выдавите сок из лимона и добавьте мед. Этот напиток поможет вам избежать обезвоживания и подарит порцию витамина С для усиления иммунитета.

Чистая вода

Честно говоря, вода - это лучшее, что можно пить вообще и особенно - если вы больны. Но тип воды, которую вы пьете, чрезвычайно важен. Вода из-под крана содержит хлор и фтор, а в дистиллированной воде не хватает минералов, необходимых вашему организму.

Родниковая вода - лучший выбор для быстрого выздоровления и крепкого иммунитета. Она естественная, чистая и имеет внутренний баланс питательных веществ.

Зеленый чай

Это супернапиток, когда дело касается здоровья. Зеленый чай известен своими питательными веществами и является рекомендуемым средством для борьбы с бактериями и вирусами.

Зеленый чай также способствует ускорению обмена веществ, снижает риск заболеваний и в целом рассматривается как полезный для организма.

Теперь вы знаете, какие напитки лучше всего употреблять для облегчения симптомов гриппа и простуды в холодное время года.

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