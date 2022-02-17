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Беларусь ждет «мостопад» и кризис ЖКХ?

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  • 17.02.2022, 17:09
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Беларусь ждет «мостопад» и кризис ЖКХ?

К чему приведет отказ России в кредите для белорусских властей.

Беларусь очень рассчитывала получить кредит в $3,5 миллиарда от России — еще в декабре прошлого года вице-премьер Николай Снопков сообщил, что прорабатывается заключение новой программы с Евразийским фондом стабилизации и развития. Однако Минфин России в лице министра Антона Силуанова ответил (во всяком случае пока) в духе «денег нет, но вы держитесь», пообещав рассмотреть вопрос рефинансирования белорусского госдолга примерно в $1 миллиарда, пишет «Салiдарнасць».

Насколько сильно конфликт ожиданий и реальности отразится на белорусской экономике и чего ждать при самом пессимистичном сценарии?

— Это приличная разница, — говорит экономист, руководитель проекта «Кошт урада» Владимир Ковалкин. — Потому что бюджет был сверстан как раз из желания получить $3,5 миллиарда.

Вместо этого произойдет, по сути, просто рефинансирование госдолга перед Россией. $2,5 миллиарда придется где-то искать, а возможность их найти практически нулевые ввиду санкций. Остается только ехать к Путину и слезно просить денег — в противном случае придется урезать бюджетные расходы на эту сумму, чтобы не допустить дефолта.

Реально ли найти недостающие средства у других кредиторов — например, у Китая? Эксперт говорит, что рассчитывать на китайские займы возможности нет.

— Как правило, Китай не дает живых денег, а дает связанные, и чаще всего под собственные проекты, — объясняет Владимир Ковалкин. — То есть, они строят какой-нибудь индустриальный парк, логистический центр или еще что-то подобное, и под это строительство выделяют деньги — да еще и под гарантии правительства. Китайские деньги всегда очень плохие: они не приходят в экономику страны, а просто прогоняются по счетам и возвращаются назад в Китай. Страна остается с долгами, а Китай — с заказом.

— Поэтому я бы не очень рассчитывал на месте белорусского Минфина, что в Китае удастся что-либо получить — скорее, удастся выторговать что-то у России.

А если все же не получится или выделенная сумма кредита будет слишком маленькая? Экономист отмечает, что это еще не означает катастрофы:

— Ситуация тяжелая, но не дефолтная, не критичная. У Нацбанка есть резервы около $3 миллиардов в виде резервов в иностранной валюте, которыми можно закрыть нужную сумму и еще останется $1 миллиард живых денег.  

Понятное дело, что придется порезать бюджетные расходы и сократить ЗВР, но дефолта пока не видно. Какие именно позиции придется урезать? Чаще всего в первую очередь сокращают инвестиции, расходы на инфраструктуру и строительство. Дороги, ЖКХ, мосты, — все это будет приходить в негодность быстрее, потому что денег в их ремонт и благоустройство вкладывать не будут.

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