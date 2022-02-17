Преподаватель БГУ: По собственному желанию не уйду — за мною правда

Преподаватель БГУ: По собственному желанию не уйду — за мною правда7
- 17.02.2022, 17:24
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Наталья Абрашина-Жадаева рассказала о своем увольнении.
Наталья Абрашина-Жадаева, профессор кафедры высшей математики БГУ, доктор физико-математических наук, сообщила, что ее пригласили в профком на дачу согласия на увольнение. Она сообщила «Нашей Ниве», что ни в коем случае не будет увольняться по собственному желанию.
«Никаких соглашательских бумаг писать не буду. У меня контракт до 31 августа, поэтому и сделаны эти ненормальности. Я уже им раньше говорила, что по собственному не уйду, потому что за мной правда», — сказала преподаватель.
22 января Жадаева опубликовала обращение в защиту своего уволенного коллеги Максима Шундалова:
«Мы жили здесь и будем жить. И хотим, чтобы была сменяемость власти, а не переписывание Конституции по желанию «одного». Сколько наших граждан сбежало из страны, сколько сегодня увольняют, чтобы угодить «одному».
Сегодня вы промолчали, а завтра с вами так же рассчитаются. Так уже было в истории. Каждый сам выбирает: служить или прислуживать. Как говорят: служить Богу или прислуживать Иуде!»