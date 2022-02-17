Еще один политзаключенный держит голодовку уже 14 дней

Еще один политзаключенный держит голодовку уже 14 дней1
- 17.02.2022, 17:31
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Никита Емельянов протестует против ужасного отношения к себе.
На сухой голодовке 3 февраля был анархист Никита Емельянов. Через 10 дней он начал пить воду, потому что состояние его очень ухудшилось, но пищу принимать отказывается до сих пор, сообщает телеграм-канал "Баста!".
Никита протестует против скотского отношения к себе - с 18 января он находится в ШИЗО, каждый раз на него находятся все новые "нарушения" режима. В частности, он отказывается убирать дворик для прогулок за другими заключенными, которые плюют, оставляют в нем окурки и тд. После себя Никита всегда оставляет двор чистым — почему этого не могут делать другие заключенные?
16 февраля по его делу о злостном нарушении режима должно было пройти очередное заседание. Но судья заболела. Ее не пустили в СИЗО из-за повышенной температуры. Никите грозит еще два года лишения свободы в дополнение к его неотбытому сроку.
Напомним, суд Советского района Минска 12 февраля 2020 года осудил 19-летних анархистов Никиту Емельянова и Ивана Комара на семь лет лишения свободы каждого в колонии усиленного режима. Их осудили за две акции: Никита Емельянов бросил лампочку с красной краской в здание Мингорсуда, где в тот день должен был начаться суд над Дмитрием Полиенко. А позже дважды бросал "коктейль Молотова" в дверь изолятора на улице Володарского в Минске.