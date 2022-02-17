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Глава МИД Британии об обстрелах на Донбассе: Это прямо из кремлевского учебника

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  • 17.02.2022, 17:39
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Глава МИД Британии об обстрелах на Донбассе: Это прямо из кремлевского учебника

Россия ищет повод начать агрессию против Украины.

Кремль действует по привычному сценарию, пытаясь обстрелами на Донбассе создать повод для вторжения в Украину.

Об этом заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

"Сообщение о якобы ненормальной военной деятельности Украины на Донбассе является откровенной попыткой российского правительства сфабриковать повод для вторжения. Это прямо из кремлевского учебника", - написала Трасс в Twitter.

Она еще раз призвала Россию вывести свои войска, отметив, что еще есть время для дипломатии и деэскалации.

"Очень обеспокоена сообщениями об усилении российской агрессии: более 7000 дополнительных военных у границы с Украиной и нападение пророссийских войск на детский сад в Украине", - написала она.

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