Глава МИД Британии об обстрелах на Донбассе: Это прямо из кремлевского учебника 1 17.02.2022, 17:39

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Россия ищет повод начать агрессию против Украины.

Кремль действует по привычному сценарию, пытаясь обстрелами на Донбассе создать повод для вторжения в Украину.

Об этом заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

"Сообщение о якобы ненормальной военной деятельности Украины на Донбассе является откровенной попыткой российского правительства сфабриковать повод для вторжения. Это прямо из кремлевского учебника", - написала Трасс в Twitter.

Она еще раз призвала Россию вывести свои войска, отметив, что еще есть время для дипломатии и деэскалации.

"Очень обеспокоена сообщениями об усилении российской агрессии: более 7000 дополнительных военных у границы с Украиной и нападение пророссийских войск на детский сад в Украине", - написала она.

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