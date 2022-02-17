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Как белорусы готовят украинцев уничтожать врага

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  • 17.02.2022, 17:53
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Как белорусы готовят украинцев уничтожать врага

Война гражданских — это другой тип ведения боевых действий.

"После "Искандеров" пойдет пехота, и в городской местности ее встретят с противотанковым оружием"...

В городах и деревнях Украины население учат уничтожать возможного противника. Помогает в обучении инициатива "Тотальний опір" ("Тотальное сопротивление"), организованная Азовским движением. Среди инструкторов проекта — бойцы тактической группы "Беларусь", добровольцы-белорусы, которые воевали на Донбассе, пишет сайт euroradio.fm.

"Тотальний опір" занятия с гражданами проводит давно, еще до начала шумихи вокруг возможной масштабной войны между Россией и Украиной. Белорус Ян Мельников — один из инструкторов, которые волонтерят в этой инициативе.

— В курс входят занятия по тактической медицине, оказанию первой помощи и стабилизации раненого в условиях боевых действий, — рассказывает в интервью Еврорадио Ян Мельников. — Мы даем навыки пользования оружием: автоматами, гранатометами, пулеметами. Чтобы люди понимали, как собрать-разобрать стрелковое оружие, как правильно его держать, как правильно с ним стоять в стойке. Показываем действия малых групп и действия в помещениях — кстати, в Беларуси это отрабатывает "Альфа" КГБ и СОБР. Рассказываем об организации блокпостов и осмотре транспортных средств на них.

Кроме того, показываем, как пользоваться и управлять беспилотными аппаратами (квадрокоптерами). Есть и минно-подрывная подготовка. Это не саперное дело, а краткий экскурс. Чтобы люди понимали, что перед ними будет лежать — будь то граната РГД-5, граната Ф-1 или что-то другое. Чтобы люди знали, в каких случаях мина может представлять опасность и как ее обойти.

Запомнить самое главное

Одно занятие занимает 5-6 часов. Знания даются волонтерами в очень сжатый срок: много людей, много городов, которые ребятам нужно объехать. Понятно, что и гражданские за одно занятие все запомнить не могут, поэтому некоторые из них приходят снова и снова.

Инструкторы не стремятся впихнуть курсантам в голову все сразу. Из дисциплин ребята выделяют самое основное и жизненно необходимое. Например, на занятиях по медицине в первую очередь учат быстро останавливать кровотечение, ведь причина семидесяти процентов смертей на войне — это нехватка крови в организме после получения ранений. С теми, кто приходит на занятия не первый раз, инструкторы работают уже более углубленно.

Если хочешь узнать больше — без проблем

Все же несколько занятий — это не полноценная подготовка. Что делать тем гражданским, которые стремятся получить навыки в полном объеме? Не ездить же за волонтерами по городам.

— В каждом украинском городе уже давно есть клубы, которые время от времени проводят такие занятия, — говорит Ян. — Когда проводим мы, то мы делаем массовый пиар. И когда приходят люди, мы им говорим, что в вашем городе есть организации, которые дают такие знания. Те, кто действительно заинтересовался, идут на местные курсы, где они получают более детальную информацию.

После обстрела ракетами пойдет пехота. Вот тут ее и встретят

Некоторые комментаторы в соцсетях скептически относятся к курсам от "Тотального опіру". Мол, трата времени. Если будут бомбить авиацией и ровнять города РСЗО и "Искандерами", то зачем вся эта беготня с тактикой и медициной. Правы ли скептики?

— Мы не знаем, как будут происходить боевые действия, — отвечает Ян Мельников. — Может, будет полноценная война с "Искандерами" и авиацией. Может, новая гибридная с наземным наступлением без использования тяжелой артиллерии. Нужно понимать, что самолетом можно долететь до Киева за полчаса. Но что с того? Чтобы захватить Киев, нужны пехотные части.

Батальонно-тактическая группа — это основная группировка, которая ведет наступление и захватывает территории. Против нее, как показывает опыт, можно эффективно действовать малыми группами, особенно в городе. После "Искандеров" пойдет пехота, и в городской местности ее встретят с противотанковым оружием и "Стингерами" против вертолетов, которые являются основным средством прикрытия наступления пехотных групп.

Понятно, что на поле боя гражданские неэффективны, да им там и нечего делать. Открытым фронтом сегодня будет трудно воевать даже вооруженным силам. Поэтому война гражданских — это другой тип ведения боевых действий.

Люди говорят "спасибо"

В Беларуси на провластные мероприятия часто для массовости сгоняют бюджетников. Может, и в Украине на занятия от волонтеров под принуждением приводят людей — например, за дополнительный выходной. Откуда посещаемость у курсов "Тотального опіру"? Не каждому же будет интересно смотреть шесть часов на оружие и запоминать про какие-то там тактические перемещения и скорую помощь.

— У нас негосударственная организация, это волонтерский проект, — объясняет Ян. — Никто из инструкторов не получает за это деньги. Лично я делаю это исходя из своих идейных убеждений. Люди, которые приходят, — это в основном те, кто жертвует деньги на то, чтобы этот и другие проекты существовали.

— Безусловно, есть в Украине и сегодня так называемые "ватники" — те, кто живет идеями русского мира. Они на эти занятия не приходят. Есть те, кто относится отрицательно. Но пока все, что я слышал от людей, которые к нам приходят, это "большое вам спасибо", "спасибо, что вы есть", "жаль, что я раньше этому не обучался/не обучалась", — подытоживает Ян Мельников.

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