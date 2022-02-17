закрыть
17 февраля 2022, четверг, 19:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Россия ответила США по «гарантиям безопасности»

8
  • 17.02.2022, 18:03
  • 7,606
Россия ответила США по «гарантиям безопасности»

Москва показала документ.

Министерство иностранных дел РФ в 10-страничном документе заявило, что США «перекрутили» предложения России по гарантиям безопасности в сторону создания преимуществ для Вашингтона и их союзников, «проигнорировали пакетный характер предложений, выбрав удобные для себя темы», пишет сайт «Зеркало недели. Украина».

«В нашем ответе подчеркнута неприемлемость требований вывести войска из определенных районов в России», - цитируют российские государственные агентства МИД РФ.

Москва продолжает настаивать, что для деэскалации вокруг Украины «нужны выполнение Киевом Минских соглашений, прекращение поставок оружия Украине и вывод уже поставленного, отзыв всех западных советников и инструкторов, отказ НАТО от учений с Украиной».

Россия в ответе также настаивает на выводе всех сил и вооружений США из Центральной и Восточной Европы и стран Балтии.

Власти РФ ждут от США и НАТО «конкретных предложений о содержании и формах юридического отказа альянса от расширения на восток».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Похабный мир Славы Суркова
Похабный мир Славы Суркова Леонид Невзлин
Гамбит диктатора
Гамбит диктатора Гарри Каспаров
Большой секрет бункерного типа
Большой секрет бункерного типа Владимир Халип
Ковид надежды нашей
Ковид надежды нашей Ирина Халип