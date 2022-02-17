Россия ответила США по «гарантиям безопасности» 8 17.02.2022, 18:03

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Москва показала документ.

Министерство иностранных дел РФ в 10-страничном документе заявило, что США «перекрутили» предложения России по гарантиям безопасности в сторону создания преимуществ для Вашингтона и их союзников, «проигнорировали пакетный характер предложений, выбрав удобные для себя темы», пишет сайт «Зеркало недели. Украина».

«В нашем ответе подчеркнута неприемлемость требований вывести войска из определенных районов в России», - цитируют российские государственные агентства МИД РФ.

Москва продолжает настаивать, что для деэскалации вокруг Украины «нужны выполнение Киевом Минских соглашений, прекращение поставок оружия Украине и вывод уже поставленного, отзыв всех западных советников и инструкторов, отказ НАТО от учений с Украиной».

Россия в ответе также настаивает на выводе всех сил и вооружений США из Центральной и Восточной Европы и стран Балтии.

Власти РФ ждут от США и НАТО «конкретных предложений о содержании и формах юридического отказа альянса от расширения на восток».

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