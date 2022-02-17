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Сергей Долидович: На нас вышла двукратная олимпийская чемпионка Юстина Ковальчик

  • 17.02.2022, 18:08
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Сергей Долидович: На нас вышла двукратная олимпийская чемпионка Юстина Ковальчик
Сергей Долидович

Польская спортсменка готова тренировать дочь белорусского лыжника.

Белорусский лыжник Сергей Долидович в интервью Ярославу Писаренко для Youtube-канала «ЧестнОК» рассказал, о планах своей дочери Дарьи после переезда в Польшу, пишет tribuna.com.

—Вижу по дочери, что она находится в прострации пока. Мы еще не определили шаги, куда мы дальше будем двигаться, но, забегая вперед, уже есть кое-какая ясность.

— Ясность в плане спортивного будущего?

— Да. Тут вышла на нас биатлонная команда Польши. Юстина Ковальчик [двукратная олимпийская чемпионка в лыжных гонках] сейчас работает директором в биатлонной сборной. Узнали про нас и вышли.

У ее тренера друзья в Витебске. То ли они ввели в курс дела, то ли Юстина сама как-то узнала и вышла на нас. Возможно, уже на следующей неделе мы уедем в Закопане, будем там, и Дарья уже начнет тренироваться, пока биатлоном будет заниматься.

— То есть начнет заниматься биатлоном?

— Ну нет, почему не попробовать? Тем более, немножко проще, другой вид спорта, не надо разрешений каких-то новых, от федерации ждать разрешения. Я письмо от них ждал месяц после запроса официального, тут разрешения, думаю, мы бы вообще не дождались.

Возможно, они примут пока тренироваться. В любом случае, куда выступления? Она-то у нас винтовку всего два раза держала, стреляла в Раубичах, да. Не знаю, посмотрим, по крайней мере, есть куда нам двигаться, – сказал Долидович.

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