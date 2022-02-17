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В ООН заявили о максимальном уровне напряженности в Украине с 2014 года

  • 17.02.2022, 19:00
В ООН заявили о максимальном уровне напряженности в Украине с 2014 года

ООН призывает урегулировать проблемы средствами дипломатии.

Кризис в Украине достиг максимальный значений с 2014 года, заявила на заседании СБ ООН заместитель генерального секретаря организации Розмари Дикарло.

«Напряженность вокруг Украины сейчас выше, чем в любой другой момент с 2014 года. Призываем все стороны проявить максимальную сдержанность и избежать каких-либо односторонних действий», — сказала она.

По ее словам, нынешние проблемы могут и должны регулироваться средствами дипломатии, а в ООН будут продолжать поддерживать любые такие усилия.

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