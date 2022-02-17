В ООН заявили о максимальном уровне напряженности в Украине с 2014 года
- 17.02.2022, 19:00
ООН призывает урегулировать проблемы средствами дипломатии.
Кризис в Украине достиг максимальный значений с 2014 года, заявила на заседании СБ ООН заместитель генерального секретаря организации Розмари Дикарло.
«Напряженность вокруг Украины сейчас выше, чем в любой другой момент с 2014 года. Призываем все стороны проявить максимальную сдержанность и избежать каких-либо односторонних действий», — сказала она.
По ее словам, нынешние проблемы могут и должны регулироваться средствами дипломатии, а в ООН будут продолжать поддерживать любые такие усилия.