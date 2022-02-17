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На украинско-белорусской границе задержали 4 тонны груза

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  • 17.02.2022, 19:05
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На украинско-белорусской границе задержали 4 тонны груза

Фотофакт.

На украинско-белорусской границе на КПП Новые Яриловичи пресекли попытку незаконного ввоза в Украину товаров на сумму более 2,3 млн гривен.

Товар обнаружили в грузовике DAF со словенской регистрацией, который, согласно документам, перевозил древесные пеллеты из России в Болгарию. От пограничного и таможенного контроля было спрятано почти 4 тонны одежды, обуви и бытовой техники, которые не были указаны в сопроводительных документах.

Незадекларированный груз изъяли, сообщает Госпогранслужба Украины.

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