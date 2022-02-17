Байден намекнул на режим Лукашенко? 2 17.02.2022, 19:07

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Джо Байден

Президент США заявил о проведении Россией операции под чужим флагом.

Президент США Джо Байден утверждает, что у него есть информация о проведении Россией операции под чужим флагом. Об этом сообщает Reuters.

Выступая перед журналистами, Байден добавил, что угроза российского вторжения в Украину очень высока — оно, по его словам, произойдет в ближайшие дни. «Они не отвели никаких войск, они стянули дополнительные войска, во-первых. Во-вторых, у нас есть основания считать, что они проводят операцию под чужим флагом, чтобы иметь предлог для того, чтобы войти», — добавил американский лидер.

О том, что Москва планирует провести операцию в Украине под чужим флагом, ранее заявляли и в Великобритании.

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