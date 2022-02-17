закрыть
17 февраля 2022, четверг, 20:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Байден намекнул на режим Лукашенко?

2
  • 17.02.2022, 19:07
  • 8,162
Байден намекнул на режим Лукашенко?
Джо Байден

Президент США заявил о проведении Россией операции под чужим флагом.

Президент США Джо Байден утверждает, что у него есть информация о проведении Россией операции под чужим флагом. Об этом сообщает Reuters.

Выступая перед журналистами, Байден добавил, что угроза российского вторжения в Украину очень высока — оно, по его словам, произойдет в ближайшие дни. «Они не отвели никаких войск, они стянули дополнительные войска, во-первых. Во-вторых, у нас есть основания считать, что они проводят операцию под чужим флагом, чтобы иметь предлог для того, чтобы войти», — добавил американский лидер.

О том, что Москва планирует провести операцию в Украине под чужим флагом, ранее заявляли и в Великобритании.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Похабный мир Славы Суркова
Похабный мир Славы Суркова Леонид Невзлин
Гамбит диктатора
Гамбит диктатора Гарри Каспаров
Большой секрет бункерного типа
Большой секрет бункерного типа Владимир Халип
Ковид надежды нашей
Ковид надежды нашей Ирина Халип