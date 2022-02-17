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Александр Невзоров: Для Лукашенко власть – это подушка между ним и петлей

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  • 17.02.2022, 19:19
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Александр Невзоров: Для Лукашенко власть – это подушка между ним и петлей
Александр Невзоров

В ту минуту, когда он лишится власти, его просто повесят.

Российский публицист Александр Невзоров в эфире радиостанции «Эхо Москвы» порассуждал о диктатурах в Беларуси и России.

― И все диктатуры рушатся, когда выходят за свои пределы. Диктатура Николая Кровавого тоже рухнула благодаря безумной Первой мировой войне. Кстати, в России никогда не было не диктатуры. Те же цари – это просто ряженые диктаторы. Мы видим, что друзей у России действительно нет. Мы понимаем теперь правоту этого высказывания. Кроме Лукашенко.

Кстати, не забудьте на Скрипецкого, кто живет в Варшаве, пойти. Там много чудесных портретов Лукашенко. И когда мы видим, что у Путина осталась одна близкая особь на этой планете – это Лукашенко, ну конечно это извращение. Это как дуэт с карасем. Вот спеть с карасем. Стискиваешь его, чтобы он пел. Он только открывает… Причем, если бы еще он использовал голову Лукашенко как Гамлет, принц датский, череп. Тут осмысленный диалог. Но насколько я знаю, Лукашенко чеченцев еще не прогневал и голову свою пока носит не в авоське. Она у него закреплена над костюмом, как у всех диктаторов.

Вообще, разность, конечно, колоссальная между Путиным и Лукашенко. Лукашенко понимает, что в ту минуту, когда он лишится власти, его просто повесят. Для него власть – это подушка между ним и петлей. А Путин – это гораздо более драматическая фигура.

― Мне кажется, что он тоже очень серьезно думал о тех прекрасных историях, когда людей в холодильнике хранили после такого же успешного правления или еще что-нибудь с ними делали. Так что не надо думать…

― Слушайте, белорусы – прижимистый народ. Они вот треть киловатта никогда не потратят на холодильник с Лукашенко, – сказал Невзоров.

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