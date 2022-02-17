Disney построит собственные жилые кварталы 1 17.02.2022, 19:27

Комплексы будут обустроены в лучших традициях знаменитых мультфильмов.

В США появятся жилые кварталы от Walt Disney Company. Комплексы под общим названием Storyliving by Disney будут обустроены в лучших традициях знаменитых мультфильмов, сообщают представители компании на официальном сайте.

«Почти столетие Disney создает истории, затрагивающие сердца людей по всему миру. Готовясь ко второму веку существования компании, мы придумываем новые захватывающие способы поделиться магией Disney с нашими зрителями. Мы очень ждем, когда сможем пригласить в собственные комплексы первых жителей», — заявил председатель подразделения Disney Parks, Experiences and Products Джош Д’Амеро.

Разработать новый проект Disney помогает компания по недвижимости BMB Development. Цены на жилье в районах пока неизвестны. В каждом квартале жильцам предложат вступить в клуб, членам предоставят доступ к дополнительным мероприятиям: семинарам, курсам и волонтерским проектам. На данный момент известна локация только одного комплекса — квартал Котино построят в городе Ранчо Мираж в калифорнийской долине Коачелла, где в прошлом жил основатель компании Уолт Дисней со своей семьей.

Котино спроектировано с расчетом на все возрастные группы потенциальных жильцов, однако по крайней мере одну часть комплекса обустроят специально для людей старше 55 лет. Желающим переехать в квартал будет предложено жилье разного типа: большие поместья, дома для одной семьи и квартиры. Вся недвижимость расположится вокруг оазиса площадью 9,7 гектара. Помимо этого, в Котино откроют различные магазины, рестораны, развлекательные заведения и отель рядом с пляжем.

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