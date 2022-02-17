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Белорусы продолжают активно продавать валюту

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  • 17.02.2022, 19:42
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Белорусы продолжают активно продавать валюту

Люди больше не стремятся сберегать валюту.

В январе 2022 года физические лица реализовали валюты белорусским банкам на 30,4 млн долларов больше, чем купили, что оказалось всего на 1 млн долларов меньше чистой продажи в декабре 2021 года.

При этом валовые объемы продажи и покупки валюты населением резко сократились по сравнению с декабрем. Предложение валюты рухнуло на 213,4 млн долларов и составило всего 862,9 млн долларов.

Это минимальное значение с апреля 2021 года. Однако по сравнению с январем прошлого года предложение выросло на 250,3 млн долларов. Это указывает на то, что настроения жителей Беларуси за год кардинально изменилось: люди больше не стремятся сберегать валюту. Изменению способствовал рост долларовой инфляции, что привело к обесцениванию сбережений в иностранной валюте.

Покупка валюты населением в январе также значительно сократилась по сравнению с декабрем: на 212,4 млн долларов — до 832,5 млн долларов, что стало наименьшим значением для данного параметра с февраля 2021 года. Но по сравнению с январем прошлого года спрос на валюту вырос на 65,7 млн долларов. Это означает, что доллар все же не совсем потерял популярность у физических лиц в качестве защитного актива.

В целом ситуация в секторе валютного рынка Беларуси, связанного с населением, остается спокойной, а обвал спроса и предложения на валюту в январе по сравнению с декабрем является обычным явлением, то есть объясняется сезонными факторами, пишет select.by.

Однако в секторе торговли валюты с предприятиями ситуация в январе намного ухудшилась, причем это выходит за рамки сезонных изменений. Так, продажа валюты субъектами хозяйствования — резидентами РБ упала по сравнению с декабрем прошлого года на 680,4 млн долларов — до 2,081 млрд долларов. Это оказалось всего на 154,4 млн долларов больше, чем в январе 2021 года. То есть происходит ожидаемое замедление темпов роста белорусского экспорта.

Правда, покупка валюты белорусскими предприятиями в январе текущего года опустилась по сравнению с декабрем прошлого года еще больше, чем продажа, на 814,1 млн долларов. Но покупка оказалась больше, чем в январе прошлого года, на 153,2 млн долларов.

В результате субъекты хозяйствования — резиденты РБ в январе 2022 года продали валюты больше, чем купили, на 50,1 млн долларов. Это всего на 1,2 млн долларов больше, чем в январе 2021 года.

Примерно как в прошлом году обстоят дела в текущем году у субъектов хозяйствования — нерезидентов РБ. Они продали в январе валюты на 71,3 млн долларов, а купили — на 18,3 млн долларов, что обеспечило чистую продажу валюты ими в объеме 53 млн долларов.

Таким образом, население и предприятия реализовали валюты в чистом выражении банкам в январе текущего года на 133,5 млн долларов. Это немного меньше, чем в январе прошлого года.

Однако белорусские банки (без учета Национального банка) и финансовые организации весь этот избыток предложения валюты выкупили (за счет собственных средств).

Они приобрели в январе в чистом выражении валюты на 91,6 млн долларов. Это примерно в 4 раза больше, чем в январе прошлого года. Остаток избытка предложения валюты, по-видимому, выкупил Национальный банк, который сообщил, что приобретал валюту на внутреннем рынке в январе для пополнения золотовалютных резервов, хотя и не указал сумму покупки.

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