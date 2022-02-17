Украина официально объявила о новом формате сотрудничества с Польшей и Великобританией

Украина официально объявила о новом формате сотрудничества с Польшей и Великобританией1
- 17.02.2022, 19:47
- 1,302
Польша и Великобритания будут помогать украинцам защищать страну.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 17 февраля заявил о запуске нового трехстороннего формата сотрудничества между Украиной, Великобританией и Польшей.
Об этом он сказал в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс, транслировавшейся в Facebook МИД Украины.
"Мы имеем честь сообщить о создании Украиной, Великобританией и Польшей нового трехстороннего формата сотрудничества... Мы объявляем именно о создании этого трехстороннего украинско-польско-британского формата", – отметил Кулеба.
По его словам, в ближайшее время будут обнародовано совместное заявление глав МИД трех стран. В частности, в нем будет идти речь о том, что "Великобритания и Польша будут стоять бок о бок с украинским народом в усилиях по защите суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ".
"Польша и Великобритания будут помогать нам защищать наше государство", – подчеркнул Кулеба.
Он добавил, что трехсторонний формат также будет предусматривать углубление экономического, торгового и энергетического сотрудничества.
Отдельное внимание Польша, Украина и Великобритания будут уделять поддержке Крымской платформы, сказал Кулеба.