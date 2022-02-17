Беларусь ограничила экспорт сахара 17.02.2022, 19:52

Лицензирование вывоза сахара введено на полгода.

Правительство Беларуси ввело лицензирование вывоза из страны сахара сроком на шесть месяцев. Соответствующее постановление Совмина официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Разовые лицензии нужно будет получать для вывоза сахара за пределы Беларуси как в страны ЕАЭС, так и за пределы Союза. Лицензирование распространяется на сахар белый кристаллический (код ТН ВЭД 1701 99 100), независимо от страны его происхождения.

Согласно постановлению Совмина, разрешения на вывоз сахара будет выдавать МАРТ по согласованию с «Белгоспищепромом». Концерн будет отказывать в выдаче лицензии в случаях «несоблюдения соотношения свободных ресурсов в республике и потребности страны в товарах на дату подачи» заявления субъектом хозяйствования.

Исключение делается для товаров, предназначенных для гуманитарной помощи, а также транзита.

Общий объем производства сахара в Беларуси оценивается в полмиллиона тонн. В прошлом году экспорт отечественного сахара сократился более чем в два раза, до 206,1 тыс. тонн. В стоимостном выражении он уменьшился на 25,7%, до 112,8 млн долларов. Поставки в Россию составили 113,2 тыс. тонн, в страны за пределами СНГ отгрузили 30,9 тыс. тонн сахара.

В 2022 году Беларусь получила от ЕАЭС квоту на беспошлинный ввоз до 100 тыс. тонн сахара. Следует отметить, что в 2021 году ЕЭК также выделяла подобные квоты, но тогда наша страна их не запрашивала.

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