Atlantic Council: РФ фактически завершила подготовку к наступлению 2 17.02.2022, 20:05

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На вторжение в Украину ей может понадобиться менее 12 часов.

Россия завершила "или очень близка к завершению" наращивания войск в Беларуси и у российско-украинской границы. Об этом говорится в материале Forward Defense (подразделение Atlantic Council), который был опубликован 16 февраля.

"Россия фактически завершила подготовку к широкомасштабной наступательной операции и, вероятно, могла бы совершить дальнейшее вторжение в Украину после менее чем 12-часового недвусмысленного предупреждения, такого как перемещение войск к местам начала атаки", – говорится в статье.

Военные аналитики пишут, что на совместных учениях РФ и Беларуси уделяется внимание наступлению объединенными силами, включая установление превосходства в воздухе.

"Предстоящие военно-морские учения России, вероятно, будут сосредоточены на установлении военно-морского превосходства в Черном море, потенциально используя свой флот для осуществления морского эмбарго относительно портов Черного моря", – говорится в статье.

В составе войск, которые РФ стянула к границе Украины, есть высокотехнологичные военные средства, средства обеспечения боевых действий, такие как разведка, наблюдение и рекогносцировка, радиоэлектронная борьба, мобильная связь и средства управления, пишут эксперты.

По их данным, РФ сосредоточила у границ боеприпасы, средства для техобслуживания военной техники, полевые медицинские пункты, запасы крови. Также там есть охранные подразделения.

"Наиболее вероятным признаком неизбежного вторжения будет перемещение развернутых сил на "передовые" позиции, которое, возможно, уже началось", – резюмируют авторы материала.

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