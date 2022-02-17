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Минобороны Великобритании показало карту возможного вторжения России в Украину

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  • 17.02.2022, 20:26
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Минобороны Великобритании показало карту возможного вторжения России в Украину

Вторжение возможно и с территории Беларуси.

Эксперты министерства обороны Великобритании определили несколько направлений возможного сухопутного нападения России на Украину. Соответствующую карту ведомство обнародовало 17 февраля в Twitter.

Согласно карте, РФ может начать наступление на трех основных направлениях – с севера, востока и юга. На первом этапе военные группировки, расположенные в Беларуси и Брянской и Курской областях РФ, могут осуществить наступление на Киев, а группировка из Белгородской области – на Харьков.

Из Ростовской области может произойти вторжение войск РФ на подконтрольную Киеву территорию Луганской области и город Днепр через Мариуполь и Запорожье, куда присоединятся военные из оккупированного Крыма.

На втором этапе российские войска из Днепра начнут движение на запад Украины в сторону Винницы, а военные из оккупированного Крыма – вдоль Черноморского побережья до Одессы.

"Россия сохраняет значительное военное присутствие, которое может провести вторжение без дальнейшего предупреждения. Ниже показана возможная ось вторжения президента [России Владимира] Путина. Он все еще может предотвратить конфликт и сохранить мир", – заявили в британском оборонном ведомстве.

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