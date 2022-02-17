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Жену журналиста Дениса Ивашина не пустили на свидание с мужем

  • 17.02.2022, 20:44
Жену журналиста Дениса Ивашина не пустили на свидание с мужем
Денис Ивашин

Пять месяцев она не получает от него писем.

Ольгу Ивашину, жену задержанного журналиста Дениса Ивашина, в очередной раз за 11 месяцев не пустили на свидание с мужем, сообщает Белорусская ассоциация журналистов. Ольге ничего не известно о том, что происходит с ее мужем, и о его самочувствии.

Уже в течение пяти месяцев Ольга Ивашина не получает от Дениса писем. По словам Ольги, она надеется, что кому-то все же удается пробиться через блокаду переписки, созданную для ее мужа в СИЗО.

Денис Ивашин был задержан сотрудниками КГБ 12 марта 2021 года в Гродно. Сначала его обвиняли во вмешательстве в деятельность сотрудников внутренних органов (ст. 365 УК), позже статью переквалифицировали на «измену государству» (ст. 356 УК), теперь журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.

Ивашин сотрудничал с изданием «Новы час» и являлся участником украинской инициативы «Информнапалм», известен своими расследованиями. Его последним материалом для «Новага часу» была статья об экс-сотрудниках украинского «Беркута», которые сбежали из страны, устроились на службу в белорусские силовые структуры и участвовали в разгонах протестов.

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