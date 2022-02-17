Все в наших руках 17.02.2022, 21:35

Будьте активными участниками и строителями своего будущего.

Мнение одного из участников стачки опубликовал телеграм-канал БОР:

Общался недавно с коллегами. Чтобы получить полную картину мнения людей, общался с разными возрастными категориями. Все — умные люди (я общаюсь только с такими). Все всё прекрасно понимают и видят, но...

Но все ждут. Как мыши по норам, сели и ждут. Ждуны, бл*.

А самое неприятное — это осознание нотки неприязни в свою сторону.

После таких разговоров невольно начинаешь задумываться, почему всё вышло так, как вышло. Множество белорусов выехало за границу, а кто-то вернулся назад на предприятия и спрятал головы. Кого-то опоясал страх, страх перед неизвестностью, страх перед обещаниями лучшей жизни (уж лучше синица в руках, чем.. дятел в жопе). А люди, пережившие советское время, в обещания не верят настолько, что эта неприязнь перед обещаниями передалась на несколько поколений детям и внукам.

И вот сейчас те люди, которые не верят в обещания, те, кого сковал страх перед неизвестностью, те, кто наступил на горло собственной гордости от бедлама на всех уровнях страны, вспоминая слова своих коллег, которые предупреждали о таком итоге, тихо ненавидят этих коллег. Ненавидят тех, кто не испугался, тех, кто сбросил оковы с рук и громко крикнул "а король-то голый!".

Эти люди сейчас, как бельмо на глазу, эти люди не торговались с совестью и не поверили в стабильность хозяйственника.

И сейчас при общении одним и другим тяжело сдерживать взаимную неприязнь.

Это чувство, что кто-то лучше, а кто-то хуже, отравляет нам жизнь. Это — разделение единого народа для лучшего управления. Это — клин между нами, это — оружие в руках режима.

Не поддавайтесь на это, не ведитесь на россказни, что на предприятиях всё затухло! Нет, люди всё также хотят свободы. Не верьте, что те, кто отказался от работы, люто ненавидят тех, кто продолжает туда ходить! Нет, мы — один народ! Мы все хотим одного: жить, получать достойную зарплату. Хотим обычного человеческого счастья.

И это счастье делается только нашими руками, руками каждого белоруса. И не важно, сидите вы на госработе или находитесь за границей. Всё в наших руках!

Объединяйтесь, организовывайтесь, доводите информацию до рабочих, сообщайте о происходящем у вас на предприятии, становитесь волонтерами, помогайте распространять листовки. Будьте активными участниками и строителями своего будущего.

Бастуй, Беларусь!

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