Джонсон: Россия проводит операцию под чужим флагом 17.02.2022, 21:43

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Борис Джонсон

У путинского режима еще есть время отступить.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал обстрел детсада в Станице Луганская операцией под чужим флагом. Он добавил, что таким образом Россия стремится дискредитировать Украину и получить ложный предлог для вторжения.

Об этом сообщает The Guardian.

"Сегодня был обстрелян детский сад (в Станице Луганская - ред.). Мы знаем - это была операция под чужим флагом, направленная на дискредитацию украинцев и призванная создать предлог, ложную провокацию для вторжения России", - цитирует агентство заявление Джонсона.

Глава британского правительства добавил, что усиление деэскалации вокруг Украины может произойти в ближайшие несколько дней. Он заявил о готовности Великобритании ввести жесткие санкции против России в случае ее дальнейшего вторжения на украинскую территорию.

"У путинского режима еще есть время отступить. Еще есть время избежать катастрофы для России, Украины и всего мира", - подчеркнул Джонсон, добавив, что на Мюнхенской конференции по безопасности планирует обсудить объединение Запада.

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