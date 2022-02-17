Умер деятель еврейской общины в Беларуси Яков Басин 2 17.02.2022, 21:49

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Яков Басин

Ему было 82 года.

17 февраля в Иерусалиме умер историк, публицист и общественный деятель Яков Басин, сообщает newsru.co.il. Ему было 82 года. С 2010 года деятель еврейской общины в Беларуси жил в Израиле. Там он и был похоронен — на иерусалимском кладбище в районе Гиват Шауль.

Басин — уроженец Минска, выпускник Минского мединститута. Работал врачом, является автором научных работ. В 1960-е годы был среди организаторов минского джаз-клуба, один из основателей белорусского клуба веселых и находчивых. На БТ в то время был автором передач по истории джаза, КВН.

Яков Басин занимался активной общественной деятельностью в рамках еврейской общины в Беларуси, протестовал против проявлений государственного антисемитизма. В прошлом году Басин вместе с десятками других выходцев из нашей страны подписал обращение к министру иностранных дел Израиля с призывом выразить государственную позицию в отношении ситуации в Беларуси.

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