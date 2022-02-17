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Лукашенко готов признать «ДНР» и «ЛНР» вместе с Россией

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  • 17.02.2022, 21:56
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Лукашенко готов признать «ДНР» и «ЛНР» вместе с Россией

Марионетка Кремля также пригрозила разместить в Беларуси ядерное оружие.

Лукашенко выразил готовность признать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую "народные республики" при определенных обстоятельствах и вместе с Россией. "Мы договоримся с Путиным, как нам поступить, чтобы было лучше для России и для Беларуси. Но это будет совместное решение", - сказал Лукашенко в ходе посещения совместных белорусско-российских учений "Союзная решимость-2022" на полигоне "Осиповичский" в четверг, 17 февраля.

Лукашенко акцентировал внимание на том, что Беларусь и Россия будут совместно обсуждать целесообразность признания сепаратистских регионов Донбасса. Госдума РФ уже направила обращение Владимиру Путину с предложением признать "ДНР" и "ЛНР", но пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что признание этих регионов не соответствует Минским соглашениям. В Кремле также отметили, что обращение Госдумы отражает волю народа, но по вопросу признания "ДНР" и "ЛНР" решений не принято.

В ходе посещения учений Лукашенко допустил возможность размещения на территории Беларуси ядерного оружия в ответ на "угрозы Запада". "В случае необходимости мы разместим не только ядерное оружие, но и еще сверхъядерное, перспективное, для того чтобы защитить свою территорию", - сказал он. Предыдущий раз Лукашенко заявлял о возможности размещения ядерного оружия в Беларуси 1 декабря 2021 года.

Белорусский диктатор не исключил, что его страна может оставить часть российских боеприпасов после учений. "Если нам нужны какие-то боеприпасы, чтобы их не таскать туда-сюда, мы их оставим здесь", - пояснил он. Лукашенко также выразил заинтересованность купить или получить в подарок от России оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" и другое перспективное вооружение.

По его словам, под Минском могут быть размещены российские зенитные ракетные системы С-400. При этом Лукашенко сказал, что не видит необходимости в создании российских военных баз в Беларуси.

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