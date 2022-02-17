Вице-премьер Петришенко признал, что белорусы не доверяют госСМИ 2 17.02.2022, 22:07

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Он заявил, что белорусы не верят лукашенковской пропаганде, которая игнорирует проблемы белорусов.

Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко на итоговой коллегии Министерства информации сказал, что государственные издания должны не только продвигать положительный контент, но также объективно освещать актуальные вопросы жизнедеятельности населения, пишет агентство «Минск-Новости».

Петришенко отметил, что сегодня самый важный капитал для любого СМИ — доверие читателя.

«Но как сможет удержать аудиторию государственное издание, если оно будет обходить острые углы, избегать критических тем, неудобных в том числе и для местных властей, не слышать запросы своей аудитории?» — спросил Петришенко и добавил:

«Государственная пресса должна не только продвигать положительный контент, но и объективно освещать все актуальные вопросы жизнедеятельности населения».

Правда, у современной госпрессы с этим сложности:

«Газета не должна быть доской почета. Но, к сожалению, сегодня, читая периодику, такие материалы не часто встретишь на страницах государственных СМИ. Однако игнорирование проблем, волнующих людей, вызывает недоверие к данному СМИ и, следовательно, уход к другому источнику информации».

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