Начало конца России 3 17.02.2022, 22:14

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Кто победит, если Путин развяжет новую войну.

Один из создателей и экс-руководитель военной разведки Украины, трижды глава комитета по вопросам разведки при президенте Украины, бывший председатель Службы безопасности Украины Игорь Смешко считает, что начало полномасштабной войны России против Украины станет началом конца РФ.

Смешко заявил, что Россия "на десятки лет" отстает по уровню развития от западных стран.

"Уровень доходов на человека в Польше и коэффициент экономического роста в Польше выше, чем в России, которая обладает самыми богатыми ресурсами в мире. Отсюда – капкан, в который попал [президент РФ Владимир] Путин сейчас, приведя всю машину военную в высшую степень готовности. [...] В целом, начать войну достаточно. Даже нанести поражение в сражении первой – ну стрех сторон – используя все виды вооруженных сил – военно-космические, военно-морской флот, сухопутные войска, силы спецопераций, весь набор ассортимента стратегического плана, – войти можно, начать третью мировую войну. Победить нельзя. Эта война, если ее начнет Путин, это начало конца России однозначно. Выиграет только Китай. Потому что Китай и так – почти 2 млрд [населения] нависает над территорией, где 1 человек на 1 км² до Урала. Нам от этого не легче", – заявил он.

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