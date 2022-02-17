«Белпочта» бесплатно доставит открытки по всей Беларуси 18 февраля 17.02.2022, 22:24

Можно поддержать открыткой политзаключенных.

Предприятие «Белпочта» проведет акцию. Об этом сообщается на сайте компании.

Акция пройдет 18 февраля в некоторых отделениях «Белпочты». Все желающие смогут купить открытки и поздравить любимых сыновей, внуков, мужей, отцов и политзаключенных. Белорусская почта бесплатно доставит их в любую точку страны.

В Минске акция пройдет в круглом зале почтамта (пр. Независимости, д. 10) с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 18.00. Список остальных отделений, участвующих в праздничной акции, можно посмотреть на сайте компании.

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