«Белпочта» бесплатно доставит открытки по всей Беларуси 18 февраля
- 17.02.2022, 22:24
Можно поддержать открыткой политзаключенных.
Предприятие «Белпочта» проведет акцию. Об этом сообщается на сайте компании.
Акция пройдет 18 февраля в некоторых отделениях «Белпочты». Все желающие смогут купить открытки и поздравить любимых сыновей, внуков, мужей, отцов и политзаключенных. Белорусская почта бесплатно доставит их в любую точку страны.
В Минске акция пройдет в круглом зале почтамта (пр. Независимости, д. 10) с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 18.00. Список остальных отделений, участвующих в праздничной акции, можно посмотреть на сайте компании.