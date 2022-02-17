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В Молдове пилот самолета написал в небе слово «relax»

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  • 17.02.2022, 22:56
В Молдове пилот самолета написал в небе слово «relax»

Фотофакт.

Пилот пассажирского самолета траекторией полета воздушного судна написал в небе у границы с Украиной слово «расслабьтесь». На это обратил внимание сервис Flightradar, поделившись снимком в своем Twitter-аккаунте.

В четверг, 17 февраля, пилот Airbus A321 авиакомпании Air Moldova вылетел из Кишинева на один час и 40 минут и вернулся в тот же аэропорт, чтобы траекторией полета воздушного судна нарисовать в небе слово «relax» («расслабься» — прим.). Лозунг шириной в 80 миль (128 километров) появился всего в 25 милях (40 километров) от границы с Украиной.

За передвижением самолета наблюдали более 30 тысяч пользователей сервиса.

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