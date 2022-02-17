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Россиянка Валиева сенсационно осталась без медали в фигурном катании

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  • 17.02.2022, 23:18
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Россиянка Валиева сенсационно осталась без медали в фигурном катании
Камила Валиева

Уроженка России Сафонова, представлявшая на ОИ Беларусь, заняла 13-место.

Российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золото в одиночном катании на Олимпиаде-2022 в Пекине. Серебро досталось ее соотечественнице Александре Трусовой, тройку замкнула японка Каори Сакамото, передает pressball.by .

Еще одна представительница команды ОКР Камила Валиева, которая была главным фаворитом соревнований и лидером после короткой программы, два раза упала в произвольной программе и сенсационно осталась четвертой.

Таким образом, церемония награждения призеров будет проведена по правилам, поскольку Валиева, угодившая в допинговый скандал, не попала в топ-3.

Уроженка России Виктория Сафонова, представлявшая на ОИ Беларусь, заняла 13-е место.

Олимпиада-2022. Фигурное катание. Женщины, одиночное катание

1. Анна Щербакова (ОКР) — 255.95

2. Александра Трусова (ОКР) — 251.73

3. Каори Сакамото (Япония) — 233.13..

13. Виктория САФОНОВА (Беларусь) — 184.83

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