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Генерал армии Радецкий рассказал о состоянии войск РФ в Беларуси и у границ Украины

  • 17.02.2022, 23:28
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Генерал армии Радецкий рассказал о состоянии войск РФ в Беларуси и у границ Украины
Виталий Радецкий

Измотанные, уставшие и деморализованные.

Российские войска, которые стоят у границы с Украиной, деморализованы. Об этом 17 февраля заявил генерал армии, экс-министр обороны Украины Виталий Радецкий, передает gordonua.com.

"Я учился с многими россиянами и сегодня поддерживаю связь с теми, которые учились в академии Фрунзе, в академии генерального штаба вместе со мной. Они сейчас не которые руководят, некоторые не руководят, на второстепенных должностях. Сегодня войска измотанные, уставшие и уже деморализованные. Потому что сегодня та колотнеча, которая имеет место на российской территории вдоль границы начиная от Беларуси и заканчивая сюда, к Харькову – постоянное напряжение. И они, все эти люди говорят: "Нам эта война, эти маневры не нужны", – рассказал генерал.

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