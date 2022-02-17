Генерал армии Радецкий рассказал о состоянии войск РФ в Беларуси и у границ Украины 17.02.2022, 23:28

3,644

Виталий Радецкий

Измотанные, уставшие и деморализованные.

Российские войска, которые стоят у границы с Украиной, деморализованы. Об этом 17 февраля заявил генерал армии, экс-министр обороны Украины Виталий Радецкий, передает gordonua.com.

"Я учился с многими россиянами и сегодня поддерживаю связь с теми, которые учились в академии Фрунзе, в академии генерального штаба вместе со мной. Они сейчас не которые руководят, некоторые не руководят, на второстепенных должностях. Сегодня войска измотанные, уставшие и уже деморализованные. Потому что сегодня та колотнеча, которая имеет место на российской территории вдоль границы начиная от Беларуси и заканчивая сюда, к Харькову – постоянное напряжение. И они, все эти люди говорят: "Нам эта война, эти маневры не нужны", – рассказал генерал.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».