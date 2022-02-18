Это потрясет Россию 8 Роман Бессмертный, «Новое время»

18.02.2022, 8:23

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роман Бессмертный

У Украины появилась возможность прессинговать и перехватить инициативу.

Решение Госдумы России о признании «ЛДНР» как и проект, представленный КПРФ, и дальнейшая судьба ответа на вопросы признания или непризнания — это тактический инструмент давления и шантажа Украины. И такой тактический инструмент уже появлялся в виде указов о выдаче российских паспортов на оккупированных территориях, о признании товаров, производимых в ОРДЛО, о налогообложении производимых там товаров. Они также торпедировали и работу ТКГ, и работу в рамках Нормандского формата.

Здесь стоит даже обратить внимание на формулировку беспокоящего нас вопроса — как повлияет на ситуацию в целом признание или непризнание Путиным независимости так называемых «ДНР» и «ЛНР», точнее — признание части образований оккупированной Луганской и Донецкой областей как чего — как части РФ или как независимых образований? Если независимых, то как сюда вмещается 870 тыс. паспортов граждан РФ? В ОРДЛО в общей сложности проживают сейчас не более 1 млн. Отсюда — что означает признание определенных независимых образований с таким количеством российских граждан? А если в составе очередного субъекта РФ, то почему периодически используется понятие «независимость»?

Это еще одно доказательство того, что этот вопрос будет растянут во времени. Он уже растянут во времени: подача законопроектов, передача этого обращения президенту РФ, после чего — подготовка его МИД, и даже используемая фраза — «в целях ускорения» — она абсолютно ничего не означает. А понимая, что имеешь дело с российской системой, с российскими СМИ, то фраза эта скорее звучит как противоположная.

И несмотря на то что все эти действия носят пока незавершенный характер, информация уже отрицательно воспринята многими — мы услышали реакцию МИД Франции, так же отрицательно среагировала Германия, да и реакция Дмитрия Кулебы так же носила негативный характер в виде тезиса о том, что Россия де-факто выходит из Минского процесса. Но что это на самом деле означает?

Первое — никакой гражданской войны на Донбассе нет. Есть война России против Украины. На стороне России выступают предатели украинского государства, перешедшие на сторону врага, коллаборанты, которые сегодня прислуживают оккупационному российскому режиму.

Второе — это решение четко означает, что Россия в принципе не видит ни в подгруппах, ни в ТКГ, ни в Норманде механизма, способного дать ответ на вопросы российской агрессии.

Третье — ТКГ, минский процесс, минские договоренности — это инструменты разрушения международного права, организационных инструментов, обеспечивающих сотрудничество на континентальном и глобальном уровнях. Также это инструмент влияния и разрушения государства Украина.

Нынешняя ситуация не сужает маневр украинской стороны, а расширяет его

Минские договоренности, заключенные под давлением Путина, противоречат Конституции Украины, нормам международного права, уставу ООН (ведь были заключены под давлением).

К тому же под этими актами нет юридически сильной подписи, они не ратифицировались ВРУ — то есть не являются конституционными.

Отсюда вывод. Несмотря на абсолютный пессимизм всех участников, оценивающих ситуацию, я делаю вердикт, что сейчас самая выгодная ситуация для Украины, дабы выйти из Минского процесса, заявив о разрушении его российской стороной. Если к этому добавить, что подобные шаги Москвы предприняты в момент формирования признаков очередной угрозы нападения на Украину, а только так может трактоваться пребывание у границ Украины группировки численностью 167 тыс. личного состава войск, полутысячной группировки бронетанковых механических единиц, артиллерии, зенитно-ракетных частей, тыловых частей, частей медицинского обеспечения Исходя из этого, конвенция о международных договорах свидетельствует: если одна из сторон совершает действия, не позволяющие другой стороне выполнять договоренности, такие договоренности и соглашения определяются как денонсированные. Даже если они были ратифицированы сторонами.

Нынешняя ситуация не сужает маневр украинской стороны, а расширяет его.

Поэтому я рекомендовал бы президенту Украины, МИД сейчас начать консультации с Вашингтоном, Парижем и Берлином о прекращении работы украинской стороны в ТКГ, о прекращении деятельности ТКГ и о прекращении деятельности Нормандского формата. Если Россия хочет вести какие-либо разговоры по этой теме, их нужно вести в составе организации о сотрудничестве и безопасности в Европе. Ибо это та организация, которая после заключения Хельсинкского заключительного акта уполномочена как организационный механизм, обеспечивать сотрудничество и безопасность в Европе.

Я рассматривал и рассматриваю какие-либо другие образования, которые предназначены формировать ответ на эти вопросы, не как рабочие группы, а как альтернативу.

Эти моменты нужно разъяснить в Вашингтоне, в Париже, Берлине, Брюсселе, Лондоне, в других столицах Европы, и предпринять действия по ликвидации этих структур. И перевод работы, если объекты работы сохранятся, в рамки ОБСЕ. То есть не ждать признания или непризнания Путиным независимости ОРДЛО, а действовать на опережение. Нынешней ситуации достаточно, чтобы Украина так поступила.

Это стало основанием концепции: стратегия США и тактика Украины в этой стратегии. Ибо Вашингтон не стал образовывать какие-либо дополнительные структуры. Там заявили, что вопрос стратегической безопасности будет рассматриваться группой стратегического планирования, которая работает в Женеве. Относительно вопроса в Европе — есть ОБСЕ. Я считаю эту стратегию Вашингтона абсолютно правильной. Потому что эти структуры — группа по стратегической безопасности в Женеве, комиссия Россия-НАТО и ОБСЕ — они формировались и будут формировать ответы на вопросы, которые задала Россия. Точно так и здесь. Потому что с какой стати вопрос о безопасности в Европе, вопрос территориальной целостности Украины — это вопрос ОБСЕ, почему этот вопрос не должен рассматриваться в ОБСЕ, а ограниченным количеством сторон рассматриваться и решаться за пределами ОБСЕ?

С моей точки зрения, это неправильно, это противоречит регламентным нормам ОБСЕ, Хельсинкскому заключительному акту.

Поэтому я бы настаивал на месте украинской стороны, чтобы вопрос был перенесен в ОБСЕ. А там есть Канада, США и многие другие страны, кто должен присоединиться к этому процессу и показать Кремлю, что разрушать систему международного права неприемлемо, а еще хуже — используя свою агрессивность, бесконечные вмешательства в дела других государств, нарушение принципа территориальной целостности, аннексии и оккупации территорий целого ряда государств, образовавшихся после распада СССР, Россия формирует параллельную систему международного права и другие организационные формы, выгодные для нее, и это трактовка однозначная, — не только на европейском континенте, но и на Евразийском. Ибо сюда можно причислить документы, к которым имела отношение Россия и по Ирану, и по Северной Корее, на самом деле в большой части противоречащие нормам международного права, и заключались за рамками уполномоченных на это международных и континентальных организационных структур, которые являются основой сегодняшнего мирового порядка.

И кстати, я предполагаю, какой будет на это реакция России.

Россия попытается определиться — она за признание независимости или за включение в состав. И это Россию намного больше потрясет. Ибо была дискуссия там, внутри РФ.

Крайне важно украинской стороне делать такие шаги, чтобы любая инициатива России становилась ее внутренней проблемой. Пусть определяются. Все равно — что одно, что второе с точки зрения международного права будет ничтожным.

Но в этой ситуации важно прессинговать, перехватить инициативу.

Роман Бессмертный, «Новое время»

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