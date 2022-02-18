«За шкирки кинул одного из пешеходов на пол в машину и увез» 13 18.02.2022, 8:34

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фото: ЧП ГОМЕЛЬ

Жители Гомеля устроили погоню за неадекватным водителем.

Вчера в Гомеле на Сельмаше произошло жуткое ДТП. Водитель авто сбил трех пешеходов, а затем скрылся с одним из них с места аварии, передает «ЧП Гомель».

По информации очевидцев аварии, водитель автомобиля был сильно пьян.

«Парень неадекватный, пьяный, за шкирки кинул одного из пострадавших на пол в машину и увез!», — рассказывает один из свидетелей аварии.

Больше всего пострадал мужчина, получивший удар головой о лобовое стекло «БМВ». Именно его водитель забрал с собой после аварии и поехал в сторону Чапаева.

Свидетели этого «трэша по-сельмашевски» решили самостоятельно задержать нарушителя и начали преследовать его на личных машинах. Во дворах нарушитель высадил сбитого им человека и попытался убежать. Очевидцы забрали у него ключи от машины и вызвали милицию. Позже в салоне авто нашли открытую бутылку алкоголя.

Еще двое пострадавших — пожилая семейная пара. По неподтвержденной информации, мужчина находится в тяжелом состоянии.

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