«За шкирки кинул одного из пешеходов на пол в машину и увез»13
- 18.02.2022, 8:34
- 12,214
Жители Гомеля устроили погоню за неадекватным водителем.
Вчера в Гомеле на Сельмаше произошло жуткое ДТП. Водитель авто сбил трех пешеходов, а затем скрылся с одним из них с места аварии, передает «ЧП Гомель».
По информации очевидцев аварии, водитель автомобиля был сильно пьян.
«Парень неадекватный, пьяный, за шкирки кинул одного из пострадавших на пол в машину и увез!», — рассказывает один из свидетелей аварии.
Больше всего пострадал мужчина, получивший удар головой о лобовое стекло «БМВ». Именно его водитель забрал с собой после аварии и поехал в сторону Чапаева.
Свидетели этого «трэша по-сельмашевски» решили самостоятельно задержать нарушителя и начали преследовать его на личных машинах. Во дворах нарушитель высадил сбитого им человека и попытался убежать. Очевидцы забрали у него ключи от машины и вызвали милицию. Позже в салоне авто нашли открытую бутылку алкоголя.
Еще двое пострадавших — пожилая семейная пара. По неподтвержденной информации, мужчина находится в тяжелом состоянии.