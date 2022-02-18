Путин, уйди: как российские военные выступили против Кремля 4 Денис Попович, apostrophe.ua

18.02.2022, 8:39

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леонид ивашов

фото: АР

О чем говорят эти воззвания генералов и офицеров?

В последнюю неделю известные российские офицеры, занимавшие ранее высокие посты в силовых структурах РФ, начали публично высказываться против разжигания войны с Украиной. В этой связи звучат даже прямые призывы к президенту РФ Владимиру Путину уйти в отставку. Эти обращения свидетельствуют о том, что военная акция против Украины как минимум не исключается, но имеет множество противников - и прежде всего, среди российских силовиков.

31 января, председатель "Общероссийского офицерского собрания", генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов написал обращение к президенту и гражданам Российской Федерации под названием "Канун войны". Текст обращения опубликован на сайте организации. Генерал раскритиковал агрессивные планы руководства Российской Федерации. По мнению Ивашова, человечество в настоящее время "живет в ожидании войны". В центре грозящей катастрофы, пожалуй впервые в своей истории, оказалась Россия.

Генерал-полковник указал, что существующие для РФ внешние угрозы "не являются в данный момент критическими, непосредственно угрожающими существованию российской государственности, ее жизненно важным интересам". Главные угрозы носят внутренний характер. "Это нежизнеспособность модели государства, полная недееспособность и непрофессионализм системы власти и управления, пассивность и неорганизованность общества. В таком состоянии любая страна долго не живет", - пишет генерал-полковник. В этой связи нагнетаемая вокруг Украины ситуация "носит, прежде всего, искусственный, корыстный характер для неких внутренних сил, РФ". "Применение военной силы против Украины, во-первых, поставит под вопрос существование самой России как государства; во вторых, навсегда сделает русских и украинцев смертельными врагами. В-третьих, будут с одной и с другой стороны тысячи (десятки тысяч) погибших молодых, здоровых ребят, что безусловно скажется на будущей демографической ситуации в наших вымирающих странах", - написал Леонид Ивашов.

Генерал приходит к выводу, что с помощью войны действующая российская власть хочет "сохранить награбленные у народа богатства": "Другого объяснения мы предположить не можем". "От президента РФ, мы офицеры России, требуем отказаться от преступной политики провоцирования войны, в которой РФ окажется в одиночестве против объединенных сил Запада, создать условия для реализации на практике ст. 3 Конституции РФ и уйти в отставку", - призвал Леонид Ивашов.

Генерал-полковник Леонид Ивашов отнюдь не является "голубем мира". Это бывший начальник Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ, один из организаторов знаменитого марша-броска на Приштину, совершенного российскими десантниками в 1999 году. Господин Ивашов является профессором МГИМО, специалистом в области конфликтологии и геополитики. Считается, что он придерживается националистических взглядов, а значит его нельзя назвать и "другом Украины".

Тем не менее, столь громкие заявления (чего только стоит призыв к Верховному главнокомандующему уйти в отставку) вряд ли являются личной позицией Леонида Ивашова. Скорее всего, он излагает позицию определенной части российских генералов, которые вполне реально оценивают угрозу войны и не согласны с таким развитием событий.

Поддержал Ивашова, еще один видный российский офицер: экс-начальник группы 1-го направления 1-го управления Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, полковник запаса Михаил Ходаренок. В настоящее время господин Ходаренок является военным обозревателем Газеты.ru и радиостанции "Вести ФМ". 3 февраля полковник опубликовал в издании "Независимое военное обозрение" статью под названием "Прогнозы кровожадных политологов". В ней он предостерег российских пропагандистов от шапкозакидательских настроений по поводу возможной войны с Украиной. По его словам, такое вторжение отнюдь не окажется "легкой прогулкой", а заявления о том, что Россия якобы способна разгромить ВСУ за 30-40 минут "не имеют под собой серьезных оснований".

Господин Ходаренок напомнил, что, несмотря на все проблемы, за последние семь лет в Украине создана качественно иная армия, "на совершенно другой идеологической основе и во многом на стандартах НАТО": "А весьма современное оружие и техника сегодня поступает в Украину от многих стран Североатлантического альянса". Между тем, у России не так много перспективных средств ракетного вооружения для того, чтобы стереть с лица Земли государство величиной с Францию, а городские бои в украинских мегаполисах способны окончательно свести на нет любое преимущество ВС РФ, как это уже произошло, например, в Чечне.

"Российская армия в ходе гипотетической войны с Украиной может встретиться далеко не с одним Сталинградом и Грозным… Никакого блицкрига не будет… И наконец, самое главное. Вооруженный конфликт с Украиной в настоящее время в корне не отвечает национальным интересам России. Поэтому некоторым перевозбужденным российским экспертам о своих шапкозакидательских фантазиях лучше всего забыть. И в целях предотвращения дальнейших репутационных потерь никогда больше не вспоминать", - заключил Михаил Ходаренок.

В своей статье российский эксперт также отметил, что на российском юго-западном стратегическом направлении пока не создано ни фронтов, ни главного оперативного командования, которое бы непосредственно проводило военные операции против Украины. Это говорит о том, что Генштаб ВС РФ еще не завершил целый ряд важнейших мероприятий, необходимых для организации гипотетического широкомасштабного вторжения в нашу страну. Все это делает бессмысленными любые материалы зарубежных СМИ, в которых указываются вероятные даты "вторжения" в Украину. Если не созданы структуры управления, то и конкретики, скорее всего, нет никакой.

Антивоенные настроения коллег поддержал бывший сотрудник КГБ СССР, экс-заместитель администрации президента РФ, генерал-майор Евгений Савостьянов. В своем Facebook Савостьянов написал, что патриотами России являются "не те, кто, разбрызгивая слюни, колотят в барабан войны и нагнетают военную угрозу концентрацией войск и угрожающей риторикой, а те, кто заботится о мирном и благополучном развитии городов, посёлков и деревень нашей страны". "Мир и процветание народу России, а не удовлетворение имперской похоти её вождей - вот истинно патриотическое требование, объединяющее честных и ответственных людей, пусть и разных взглядов!", - пишет в своем сообщении Савостьянов.

О чем говорят все эти воззвания российских офицеров? Как уже говорилось выше, вряд ли это их личное мнение – скорее всего, они выражают мнение весьма широкого круга силовиков высшего звена, причем из различных "башен" Кремля. Все они выступают против войны с Украиной, отлично понимая, какими чудовищными издержками это может обернуться для России.

Но это еще означает и то, что военное решение "украинского вопроса" не исключается и по нему идут жаркие дискуссии. Масштабы этой военной акции, скорее всего, еще не определены и окончательное решение о ее начале не принято. Однако протесты военного сословия против геополитических авантюр кремлевской верхушки – это уже что-то принципиально новое для нынешней России.

Денис Попович, apostrophe.ua

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