В Беларуси бушует мощный циклон «Иления» 2 18.02.2022, 8:46

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Синоптики рассказали, к чему готовиться в пятницу и на выходных.

17 февраля атмосферные фронты от активного циклона по имени «Иления» пришли в Беларусь. Его тыловая часть будет влиять на погоду и 18 февраля. А что ждать на выходных?

Кстати, в Германии этот циклон принес огромные разрушения. Мощнейший ураган парализовал железнодорожное сообщение. В некоторых районах ФРГ произошли наводнения, пишет telegraf.by.

В то же время в Минске 17 февраля с многоэтажки сорвало утеплитель. Как пишет Onliner, жители дома №11 на улице Голодеда прислали кадры того, как силой ветра с многоэтажки сдуло его часть.

Погода на 18-19 февраля

Как сообщил Белгидромет, 18 февраля (пятница) по западу республики ожидается усиление западного ветра порывами до 15-18 м/с. Объявлен оранжевый уровень опасности.

Погодные условия на территории Беларуси будет определять тыловая часть циклона, центр которого сместится на Карелию.

В этот день будет облачно с прояснениями. Кроме того, на большей части территории республики пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром местами слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица.

Температура воздуха минимальная ночью -3..+3°С, максимальная днем +2..+8°С. Атмосферное давление будет интенсивно расти.

19 февраля будет преобладать облачная погода. Временами пройдут осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром местами слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица.

Ветер западной четверти сильный порывистый, утром и днем в юго-западных районах страны местами очень сильный порывистый. Ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с, утром и днем – 17-22 м/с, местами до 24 м/с. Объявлен оранжевый уровень опасности.

Температура воздуха ночью -4..+3°С, днем +2..+7°С, по югу Беларуси до +9°С.

20 февраля ночью сохранится влияние тыловой части циклона, отходящего на северо-западные районы Европейской России, днем погоду обусловит фронтальный раздел, смещающийся с Западной Европы. облачно с прояснениями.

На большей части территории страны ожидаются кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер западный, юго-западный порывистый, ночью и утром во многих районах сильный порывистый. Температура воздуха ночью -4..+3°С, днем 0..+7°С.

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