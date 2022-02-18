Брэд Питт обвинил бывшую жену в тайной сделке с российским олигархом 11 18.02.2022, 8:53

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Фото с сайта cosmo.ru

Актер подал новый иск против Анджелины Джоли.

Актер Брэд Питт обвинил бывшую жену Анджелину Джоли в тайной продаже российскому олигарху доли в совместной винодельне, сообщает издание TMZ.

Новое судебное разбирательство является частью продолжительного бракоразводного процесса между актерами.

Питт и Джоли приобрели поместье-замок Шато Мираваль во Франции в 2008 году. На территории резиденции располагается винодельня. По словам Питта, он вложил в производство вина большие суммы денег. Джоли также внесла свой вклад. Она потратила на совместное хозяйство 28,4 миллиона долларов, что составляет 40% от стоимости винодельни.

В сентябре 2021 года Питт разрешил бывшей супруге продать свою долю. Однако поставил условие: он лично должен одобрить кандидатуру нового покупателя. Уже в октябре актер узнал, что дочерняя компания Stoli Group, принадлежащая российскому бизнесмену Юрию Шефлеру, без его ведома приобрела долю Джоли в винодельне. Теперь актер требует аннулировать сделку и выплатить ему компенсацию за понесенный ущерб.

Напомним, актеры подали на развод в 2016 году после 12 лет отношений и двух лет брака. Бракоразводный процесс продолжается больше пяти лет из-за того, что бывшие супруги не могут решить вопрос опеки над детьми. У пары шестеро детей: 19-летний Мэддокс, 16-летний Пакс, 15-летняя Захара, 14-летняя Шайло и 12-летние близнецы Вивьен и Нокс.

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