Почему Путин поставил Лукашенко на грань дефолта? 14 18.02.2022, 8:59

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Ситуация с выплатой внешнего госдолга становится критической.

Запрошенные $3,5 миллиарда от Евразийского фонда стабилизации и развития режим Лукашенко не получит, так как «возможности выдать такую сумму у фонда нет».

Между тем в этом году Беларусь должна выплатить по внешним долгам $3,3 миллиарда долларов.

Экономист Лев Марголин в комментарии udf отметил, что есть экономическое и политическое объяснение нежелания Москвы выделять Минску большую сумму на рефинансирование долга.

«Экономическое заключается не в том, что у России нет лишних денег, а в том, что любые деньги, которые вкладываются в Беларусь, оказываются выброшенными на ветер – при той политике, которую ведет Лукашенко. Поэтому Москве нужны очень веские политические аргументы, которые перевешивали бы экономические. А таких на сегодня нет», – считает Марголин.

Но возможно они появятся после встречи Лукашенко и Путина 18 февраля.

«Не исключаю, что речь может пойти о выполнении тех обещаний, который руководитель Беларуси дал в сентябре 2020 года, о проведении референдума и далее новых президентских выборов. Никто просто так не откроет кошелек и не прольет золотой дождь над Беларусью», – сказал Марголин.

Разве Лукашенко не заслужил финансовой поддержки со стороны Москвы сделанным за последнее время?

«Как говорят, дорога ложка к обеду. То же подписание дорожных карт с восторгом было бы воспринято Россией еще два года назад. Но сейчас уступки от человека, который потерял почти всю внутреннюю и международную легитимность, мало что значат. Москве нужны реальные серьезные аргументы, а не формальное проявление верноподданничества», – полагает Марголин.

По его мнению, белорусские власти выкрутятся в этом году с выплатой внешней долга: с помощью золотовалютных резервов и поступлений от экспорта.

«А если вдруг дойдет до того, что все средства будут исчерпаны и Беларуси будет грозить дефолт, Россия может и увеличить сумму помощи, чтобы все-таки не довести страну до банкротства и в будущем получить от Беларуси долг», – сказал Марголин.

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