У белоруса три года удерживали деньги из зарплаты — а потом он взбунтовался 3 18.02.2022, 9:22

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История о том, как работник смог отстоять свои права.

Примером того, как рядовой работник смог защитить свои права, поделилась пресс-служба Брестского областного суда. С иском к своему работодателю — ОАО «Комаровка» обратился тракторист-машинист, пишет onliner.by.

Управляя служебным авто, мужчина попал в аварию, в которой пострадал человек. В суде Столинского района было заключено мировое соглашение. Предприятие обязалось выплатить потерпевшему 5 тысяч рублей компенсации морального вреда и возместить 406 рублей судебных расходов.

В хозяйстве решили, что эти деньги нужно удерживать из зарплаты работника. С ноября 2018 года по сентябрь 2021-го трактористу недоплатили 4980 рублей. В какой-то момент мужчине это надоело, и он обратился с жалобой в прокуратуру на незаконные действия нанимателя. Потребовал взыскать с ответчика деньги, которые вычли из его зарплаты, а также заявил компенсацию морального вреда в размере 5 тысяч рублей.

Суд встал на сторону работника, признав, что наниматель допустил нарушения трудового законодательства. «В частности, размер причиненного ущерба превышал три среднемесячных заработка истца. Приказ был издан спустя восемь месяцев с момента произведенных ответчиком выплат. До издания приказа письменное объяснение у истца не отбиралось. С приказом истец ознакомлен не был», — рассказали в пресс-службе суда.

Работодателя обязали выплатить в пользу истца незаконно удержанные из зарплаты деньги, а также расходы по оплате юридической помощи — всего 5084 рубля. А вот деньги за моральные страдания тракторист не получит. Суд указал, что компенсация морального вреда предусмотрена лишь в случаях увольнения без законного основания либо незаконного перевода на другую работу.

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