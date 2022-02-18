Белорусский стендап-комик Идрак Мирзализаде подал в суд на МВД 18.02.2022, 9:47

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Фото: Вечерний Ургант

Это уже второй иск артиста к российской полиции.

Стендап-комик Идрак Мирзализаде подал в суд административный иск к МВД, которое ранее сократило срок нежелательности его пребывания в РФ с пожизненного до 14 лет, сообщает ТАСС.

В своей жалобе он просит признать незаконным решение МВД и сократить срок нежелательности его пребывания в РФ до одного года. Это уже второй иск комика к полиции. Ранее Замоскворецкий суд частично удовлетворил иск Мирзализаде в части отмены пожизненного запрета и обязал ведомство установить разумный срок. В феврале 2022 года МВД сократило срок нежелательности пребывания комика в РФ с пожизненного до 14 лет.

«Районный суд в своем решении в качестве ориентира срока нежелательности [пребывания] <…> дает однозначно понять, что разумным является срок, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию в соответствии со ст. 4.6 КоАП РФ, т. е. один год со дня окончания исполнения постановления об административном правонарушении», — сообщил адвокат Идрака Сергей Бадамшин.

Напомним, решение о нежелательности пребывания в РФ Мирзализаде МВД приняло после неудачной шутки о русских квартиросъемщиках.

Идрак Мирзализаде родился в Азербайджане, а детство и юность провел в Беларуси. По паспорту он — белорус, по национальности — талыш (народ с иранскими корнями, который проживает в Южном Кавказе). После университета Идрак переехал в Москву, где играл в КВН и принимал участие в съемках комедийных шоу на российских каналах.

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