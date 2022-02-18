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Российские и белорусские войска переправились через Припять в четырех километрах от Украины?

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  • 18.02.2022, 10:12
  • 7,286
Российские и белорусские войска переправились через Припять в четырех километрах от Украины?

На фото со спутника «исчез» понтонный мост.

В Беларуси исчез понтонный мост через реку Припять, переброшенный военными вблизи границы Украины. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщает СNN, ссылаясь на спутниковые снимки и три источника, знакомые с этим вопросом.

Судя по новым спутниковым снимкам и источникам издания, этот недавно построенный мост был демонтирован.

В издании точно не знают, почему мост был построен и демонтирован. Там не исключают, что мост использовался только для учений в Беларуси. Однако издание не отвергает и другого варианта.

"Возможно, что расположенные там российские или белорусские вооруженные силы, которые, по оценке западных официальных лиц, могут быть использованы для вторжения в Украину с севера, уже перебросили технику и больше не нуждаются в мосту", - сказано в сообщении.

Напомним, о появлении моста в 4 км от украинской границы стало известно пару дней назад.

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