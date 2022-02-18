Ученые придумали три простых способа улучшить память в любом возрасте 1 18.02.2022, 10:41

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Забудьте про забывчивость.

Тренировать память полезно всем. Хорошая память — это часть профессиональных навыков. А в преклонном возрасте ухудшение памяти может привести к социальному дискомфорту и нарушить связи с близкими людьми.

Британские ученые назвали три способа развивать память. Нет, они не предлагают заучивать наизусть стихи. Речь идет о привычках, которые несложно ввести в повседневный обиход, пишет bazaar.ru.

Регулярно осваивайте новый навык

Эксперты советуют хотя бы раз в месяц приобретать новое умение. На первый взгляд, поиск неожиданных для вас и часто необязательных занятий никак не связан с качеством памяти.

Но, во-первых, у новых занятий множество хороших «побочек». Особенно, если вы испытываете недостаток позитивных эмоций. Или много работаете и потому нуждаетесь в периодической «перезагрузки» мышления и моторики.

Во-вторых, вы действительно «выучите» новое. Например, освоите компьютерную опцию, которая нужна вам лишь иногда и с которой вы просите помочь справиться коллегу.

Чем внимательнее вы отнесетесь к изучению очередного алгоритма чего-либо, — тем проще окажется в дальнейшем понимать и более сложные инновации.

Здесь память действительно тренируется — так, как это происходило в школе, когда вы заучивали тексты.

Что может быть новым занятием? Все, что угодно. Новый рецепт. Лайфхак, случайно увиденный на сайте. Описание незатейливой поделки из подручного или использованного материала. Новое место в городе, где вы еще не гуляли, но о котором кто-то увлекательно рассказал в Сети. Мероприятие из сферы, которой прежде не интересовались. Новый фильм в кинотеатре, а не любимый в компьютере.

Свяжите игрушку. Сделайте панно из ниточек или отправляйтесь в парк на пленер. Можно даже не с этюдником, а с обычным альбомом. Все новое создает в мозге дополнительные мембраны. Иначе говоря, «клеточки» памяти. Поэтому смело берите в руки кисти, клей или даже кубики лего. И мастерите что-нибудь «просто так». Вы не бездельничаете, а развиваете память.

Регулярно и обстоятельно ведите дневник

Когда-то вести дневник было занятием распространенным. А сегодня оно еще более распространено, потому что не счесть людей, готовых описывать в сетевых аккаунтах каждый свой шаг.

Но следует изменить отношение к рассказам о своей жизни. Вместо горы фотографий и непонятной приписки к ним напишите связный, понятный даже незнакомцу и не обязательно краткий пост. Разбавьте факт, о котором хотите сообщить, дополнительной информацией: вспомните, например, какие забавные события случились на работе или на прогулке. Или какие детали остались в вашей памяти — например, цвет неба в момент, когда вы заказывали пиццу.

Каждый ваш сосредоточенный, последовательный пост в Facebook или Instagam или даже просто обстоятельное письмо друзьям — средство укрепить и улучшить память.

Включите в рацион жирные кислоты омега-3

Они необходимы для работы мозга и стимулирования памяти. Ешьте продукты, которые особенно ими богаты. Это рыба — скумбрия, сардина, тунец, сельдь, лосось, а также шпинат, брокколи, цветная капуста, фасоль, соевые бобы, грецкие орехи. Не пренебрегайте и семечками льна, чиа, кунжута.

Тренировка памяти — это постоянная работа над собой. Но она может быть легкой, приятной и интересной. А результат — соблюдение собственного графика даже в мелочах и осмысленное глубокое реагирование на события из информационного поля.

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