Послание. А куда? Эль Мюрид

18.02.2022, 10:53

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Эль Мюрид

На весьма неприглядном поле Путину предстоит что-то произносить перед номенклатурой.

Объявлено о подготовке к очередному посланию Путина, которое должно состояться ориентировочно в марте. В целом это унылый и неинтересный ритуал, но в этом году он будет носить определенный подтекст.

Режим провалил все намеченные и озвученные параметры перехода к новой нормальности — и вакцинацию, и цифровизацию населения. "Пандемия" завершается, но ни малейшей заслуги самого режима в этом нет — все происходит по естественным причинам. Вообще, возникает стойкое убеждение, что не будь собственно борьбы с коронавирусом, все прошло бы в гораздо более короткие сроки и с гораздо меньшими издержками. Суть борьбы в конечном итоге свелась к тому, что обычное сезонное заболевание было принудительно "растянуто" во времени. Обычная сезонная вспышка характеризуется острым подъемом и чуть более пологим спадом заболеваемости. Беспощадная борьба привела к тому, что пики были сглажены, но сильно растянуты, что и создало непрерывную цепь "волн", когда каждая новая начиналась буквально за спадом предыдущей.

Последнюю волну административные машины Запада и тем более России уже не смогли вытянуть в прежнем режиме, ее перестали контролировать, и она прошла почти в штатном режиме — быстрый подъем заболеваемости с последующим спадом. Россия переходит к завершению вспышки, Запад уже в стадии завершения.

Программы вакцинации с последующей оцифровкой населения в России провалены — все контрольные цифры оказались недостижимы. Беспомощность системы управления плюс растущее сопротивление той части населения, которую не удалось запугать — основные причины провала. И поражения режима.

Второе поражение — это провал выдвинутого Путиным в декабре ультиматума. Запад не стал играть в предложенные игры и пошел на повышение ставок. К чему Кремль психологически и управленчески оказался не готов. Что, в общем-то, выглядит как весьма позорное поражение (и, скорее всего, им и является).

И вот на этом неприглядном поле Путину предстоит что-то произносить перед своей номенклатурой. Да, она покорна и послушна, но для диктатур образ вождя-победителя критически значим. Проигравших вообще не любят, а проигравшего диктатора вдовесок перестают бояться и уважать. Что быстро приводит к катастрофе. Поэтому ему нужно что-то делать для ликвидации этой явной угрозы.

Проблема в том, что теперь, после целого ряда провалов, удерживать свою номенклатуру в покорности кремлевская братва может только одним — созданием новых и новых кризисов. Власть должна держать свой народ в полном изумлении, - как писал один русский писатель. Теперь власть должна держать в изумлении и собственную знать. Режим-банкрот может существовать только в одном сценарии — перманентном кризисе. С учетом того, что внутри страны кризис (а точнее, катастрофа) бушует буквально сам по себе, единственное, что остается Путину для повышения градуса — рост внешней напряженности. Поэтому то, что происходит сегодня вокруг Украины — просто попытка самоспасения режима. Война — это риск, причем риск за пределами возможностей, но и мир уже невозможен.

Думаю, что послание будет выдержано в духе "кругом враги" и обоснованием перехода к состоянию постоянного военного кризиса. Других возможностей поддерживать устойчивость, кроме военной мобилизации, у Путина уже нет. Какое-то время это, конечно, будет работать, но мобилизация истощает, а "пандемия" показала, что у управленческой системы нет возможности поддерживать мобилизационный режим продолжительное время. Она перестает адекватно работать, быстро рассогласовываясь на всех уровнях.

Но и иного сценария действий уже не остается. Законы развития можно игнорировать, но отменить их не в состоянии никто.

Эль Мюрид, t.me

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